Ay tutulması ne zaman kasım 2022? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek?

Ay tutulması ne zaman kasım 2022? Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması için geri sayım başladı. Dolayısıyla ay tutulmasının hangi gün ve saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ay tutulması ne zaman kasım 2022? Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması için geri sayım başladı. Dolayısıyla ay tutulmasının hangi gün ve saat kaçta gerçekleşeceği merak ediliyor. Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ay tutulması ne zaman?

Bu yıl ay tutulması 8 Kasım Salı günü gerçekleşecek. Ülkemizde tutulma, öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.

Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi, ne kadar sürecek?

Avrupa, Afrika ve Asya'dan net olarak gözlemlenebilecek olan ay tutulması, ülkemizde öğle saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek.

Ay tutulması nasıl olur?

Ay, dünyanın etrafında dönerken bazı zamanlar dünyanın gölgesinde kalır. Bu gölgede kalma sürecinde ay güneşten gelen ışınları alamaz ve dünyanın gölgesi de ayın üzerinde düşer.

Bu esnada ayın bir kısmı ya da tamamı karanlıkta kalarak, ay tutulması adını alır. Ay tutulması olayında ayın karanlıkta kalmasına rağmen ay tamamen görünmez olmaz. Böyle durumlarda ayın üzerinde kırmızı renge yakın bir tonda dünyanın gölgesi oluşur.

Güneş tutulması

Geçtiğimiz günlerde yaşanan güneş tutulmasının detaylarına aşağıdaki bağlantılı haberden göz atabilirsiniz.

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