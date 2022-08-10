Avukat Alperen Cihan Çetinkaya uyardı: Telefondan tebligat gelirse dikkat!

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, 'Dolandırıcılar, kamu kurumlarının korkutuculuğunu kullanarak ve ahlaki manipülasyon metotlarıylabireyleri duygusal olarak baskı altına alıyorlar.' dedi.

Sosyal medya fenomeni Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, son zamanlarda sahte tebligat metoduyla dolandırıcılık faaliyetlerinin çoğaldığını, vatandaşların duyarlı ve dikkatli olmasının elzem olduğunu vurgulayarak yargının hiçbir aşamasında hakimlerden, savcılardan, Yargıtay'dan veya mahkemelerden WhatsApp ya da sosyal medya kanalıyla tebligat yapılmadığı ikazında bulundu.

Adalet psikolojisi üzerineüniversitelerde ders veren avukat Çetinkaya, gelişen teknolojinin yalnızca iyi insanlara değil suç örgütleri ve çeşitli illegal yapılanmalara da yeni imkanlaroluşturduğunubelirtti.

Dolandırıcıların yeni gelişen teknolojiden sonuna kadar yararlandığına dikkati çeken Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "Son zamanlarda dolandırıcılar yeni geliştirdikleri yöntemle kadınlar için 'Ayakkabı sipariş ettiniz ancak siparişi iptal ettirdiğiniz için oluşan zararı ödeyin.' erkekler için de 'Masaj salonundan randevu aldınız bu randevuya gelmediğiniz için zarar oluştu, bunu ödeyin.' diyerek sosyal medya üzerinden mesajlar ve dilekçe örnekleri gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Bu metoda inanan ve doğru kabul eden şahısların dolandırıcılarla irtibata geçtiğini ve böylece geri dönülmez zarar ve ziyan oluşturabileceğinin altını çizenÇetinkaya, dolandırıcıların çoğunlukla kamu kurumlarının prestijlerini logolarını ve adlarınıkullanmak suretiyle yurttaşları ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Avukat Çetinkaya, dolandırıcıların gönderdiği evraklarda Yargıtay logosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fotoğrafı, icra müdürlüğü yazısı, avukat ve uzlaştırmacı imzaları gibi evrakların bulunduğunu, bunla dolandırıcıların bireylerin kafalarını karıştırmaya çalıştıklarını anlattı.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Bu dolandırıcılık metoduylahaksızlık yaşayan yurttaşların polis ve savcılığa başvurmaktan çekinmemeleri tavsiyesinde bulunan Çetinkaya, "Bir kısım insanlar, çevresinin ailesinin dostlarının kendisini bu konuda tenkit edeceğini hatta alay edeceğini düşünerek böyle bir başvuru yapmaktan çekiniyor. Oysa bunu yapmadığımız sürece toplumdaki herkes bu tür dolandırıcılığa maruz kalabilecektir" dedi.

İzmir Barosuna kayıtlı ünlü avukat Alperen Cihan Çetinkaya son olarak; yurttaşların, buna benzer durumlarda karşılaştıklarında e-Devlet üzerinden evrak sorgulama yapması önerisinde bulundu. .