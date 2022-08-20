Aslan burcu ünlüler | Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? Kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri

Aslan burcu ünlüler | Aslan burcunda doğan ünlüler merak konusu haline geldi. 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan aslan burçları ünlülerini sizler için derledik. Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? İşte kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri...

Aslan burcunda doğan ünlüler merak konusu haline geldi. 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan aslan burçları ünlülerini sizler için derledik. Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? İşte kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri...

Aslan burcu ünlüler

Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır.

Meryem Uzerli - 12 Ağustos

Murat Dalkılıç - 7 Ağustos

Sibel Can - 1 Ağustos

Sinem Kobal - 14 Ağustos

Berk Hakman - 14 Ağustos

Neslihan Atagül - 20 Ağustos

Orhan Gencebay - 4 Ağustos

Madonna - 16 Ağustos

Ben Affleck - 15 Ağustos

Sandra Bullock - 26 Temmuz

Jennifer Lopez - 24 Temmuz

Whitney Houston - 9 Ağustos

Carlos Santana - 20 Temmuz

Patrick Swayze - 18 Ağustos

Napolyon - 15 Ağustos

Alfred Hitchcock - 13 Ağustos

Chris Hemsworth - 11 Ağustos

Mila Kunis - 14 Ağustos

Justin Theroux - 10 Ağustos

Audrey Tautou - 9 Ağustos

Simon Baker - 30 Temmuz

Kate Beckinsale - 26 Temmuz

Daniel Radcliffe - 23 Temmuz

Michael Ealy - 3 Ağustos

Jennifer Lawrence - 15 Ağustos

Joe Jonas - 15 Ağustos

Cara Delevingne - 12 Ağustos

Aslan burcu özellikleri

İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir.