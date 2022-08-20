Aslan burcu ünlüler | Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? Kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri
Aslan burcu ünlüler | Aslan burcunda doğan ünlüler merak konusu haline geldi. 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan aslan burçları ünlülerini sizler için derledik. Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? İşte kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri...
2022-08-20 11:22:27
Aslan burcunda doğan ünlüler merak konusu haline geldi. 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan aslan burçları ünlülerini sizler için derledik. Ünlülerden aslan burcu olanlar kimler? İşte kadın ve erkek aslan burcu ünlüleri...
Aslan burcu ünlüler
Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır.
Meryem Uzerli - 12 Ağustos
Murat Dalkılıç - 7 Ağustos
Sibel Can - 1 Ağustos
Sinem Kobal - 14 Ağustos
Berk Hakman - 14 Ağustos
Neslihan Atagül - 20 Ağustos
Orhan Gencebay - 4 Ağustos
Madonna - 16 Ağustos
Ben Affleck - 15 Ağustos
Sandra Bullock - 26 Temmuz
Jennifer Lopez - 24 Temmuz
Whitney Houston - 9 Ağustos
Carlos Santana - 20 Temmuz
Patrick Swayze - 18 Ağustos
Napolyon - 15 Ağustos
Alfred Hitchcock - 13 Ağustos
Chris Hemsworth - 11 Ağustos
Mila Kunis - 14 Ağustos
Justin Theroux - 10 Ağustos
Audrey Tautou - 9 Ağustos
Simon Baker - 30 Temmuz
Kate Beckinsale - 26 Temmuz
Daniel Radcliffe - 23 Temmuz
Michael Ealy - 3 Ağustos
Jennifer Lawrence - 15 Ağustos
Joe Jonas - 15 Ağustos
Cara Delevingne - 12 Ağustos
Aslan burcu özellikleri
İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev sayan Aslan'lar sevimli ve iyimser kişilerdir. Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir şekilde tepki verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir şekilde tavır gösterir..
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