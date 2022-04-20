Terazi burcu ünlüler kimler? Hangi ünlüler terazi burcu? Terazi burcu erkek ünlüler ve terazi burcu kadın ünlüler

Terazi burcu ünlüler kimler? Hak ve adalet kavramlarını sonuna kadar en iyi şekilde kullanan Terazi burçları, sakin bir hayat geçirmeyi tercih etseler de, sorun onları bulur. Peki ama bu sakinlik hayat isteğinin içerisinde ünlü olanlar kimler? Hangi ünlüler terazi burcu? Terazi burcu erkek ünlüler ve terazi burcu kadın ünlüler...

Hak ve adalet kavramlarını sonuna kadar en iyi şekilde kullanan Terazi burçları, sakin bir hayat geçirmeyi tercih etseler de, sorun onları bulur. Peki ama bu sakinlik hayat isteğinin içerisinde ünlü olanlar kimler? Hangi ünlüler terazi burcu? Terazi burcu erkek ünlüler ve terazi burcu kadın ünlüler...

Terazi burcu ünlüler

23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler Terazi burcudur.

Kim Kardashian - 21 Ekim

Hazal Kaya - 1 Ekim

Kemal Doğulu - 14 Ekim

Burcu Esmersoy - 2 Ekim

Cansu Dere - 14 Ekim

Engin Öztürk - 28 Eylül

Fettah Can - 12 Ekim

Ebru Gündeş - 12 Ekim

Hadise - 22 Ekim

Feridun Düzağaç - 10 Ekim

Pelin Karahan - 6 Ekim

Nil Karaibrahimgil - 17 Ekim

Emre Karayel - 18 Ekim

Birkan Sokullu - 6 Ekim

Tarkan - 17 Ekim

Gamze Topuz - 8 Ekim

Alican Yücesoy - 22 Ekim

Hülya Avşar - 10 Ekim

Bora Akkaş - 12 Ekim

Ayşegül Aldinç - 28 Eylül

Zuhal Topal - 23 Eylül

Ceyhun Yılmaz - 5 Ekim

Gwyneth Paltrow - 27 Eylül

Hugh Jackman - 12 Ekim

Kate Winslet - 5 Ekim

Matt Damon - 8 Ekim

Monica Belluci - 30 Eylül

Ryan Reynold - 23 Ekim

Will Smith - 25 Eylül

Brigitte Bardot - 28 Eylül

Andy Whitfield - 17 Ekim

Bella Thorne - 8 Ekim

Hilary Duff - 28 Eylül

Marion Cotillard - 30 Eylül

Matt Bomer - 11 Ekim

Pavarotti - 12 Ekim

Taylor Spreitler - 23 Ekim

Tim Robbins - 16 Ekim

Van Damme - 18 Ekim

Bradley James - 11 Ekim

Catherine Deneuve - 22 Ekim

Terazi burçlarının en belirgin özelliği nedir?

Terazi burçları hukuk alanında başta yer alırlar. Hukukun en çetrefilli sorunlarını çözmek onlar için çocuk oyuncağıdır. Yasaların nasıl yorumlanması gerektiğini ve neyin ödüllendirilip neyin cezalandırılacağını da en iyi onlar tayin ederler.

Sözün özü, nerede bir anlaşmazlık ve yönetim ihtiyacı varsa oraya en uygun kişilerin Teraziler olduğu su götürmez bir gerçektir.