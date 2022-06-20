Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa ne olur? Temmuz ek zam hangi iş kollarını kapsıyor?

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa ne olur? Ekonomik dalgalanmalar yerini yavaş yavaş durulmaya bırakıyor. Asgari ücrete temmuz ayında gelmesi beklenen zam için gözler Vedat Bilgin'e çevrildi. Temmuz zammının yüzde 10 ve yüzde 20 oranları arasında olacağı tahmin ediliyor. Peki ama temmuz ek zam hangi iş kollarını kapsıyor? Temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

Ekonomik dalgalanmalar yerini yavaş yavaş durulmaya bırakıyor. Asgari ücrete temmuz ayında gelmesi beklenen zam için gözler Vedat Bilgin'e çevrildi. Temmuz zammının yüzde 10 ve yüzde 20 oranları arasında olacağı tahmin ediliyor. Peki ama temmuz ek zam hangi iş kollarını kapsıyor? Temmuzda asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

Asgari ücrete neden ek zam yapılacak?

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar, ülkemizde de kendini gösteriyor. Asgari ücret, kişinin geçimini sağlayabileceği miktar olduğu için, vatandaş ekonomi krizde asgari ücretle zorlanmaya başladı.

Vatandaşların sorularına karşılık ortaya atılan temmuz ek zam meselesi için henüz net rakam belli değil. Fakat çalışmalar devam ediyor.

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa ne olur?

Enflasyon oranlarına göre yorum yapan ekonomistler asgari ücrete yüzde 10 ila yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini konuşuyor. Gündemdeki bu başlıklara göre, asgari ücrete yüzde 10 zam gelirse net 4678,3 lira ve brüt 5505,4 liraya yükselecek.

Yüzde 20'lik zam senaryosunda ise net 5103,6 lira ve brüt 6004,8 olması bekleniyor.

Temmuz ek zam hangi iş kollarını kapsıyor?

Temmuz ayında verilmesi beklenen ek asgari ücret zammı için henüz net bir açıklama gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları, bu konu hakkknda bir yön belirleyecek.

Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına ya da herhangi farklı bir özelliğe göre ayırım söz konusu değil.

Sadece linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret de normal asgari ücretin iki katından az olamayacak şekilde hesaplanacak.