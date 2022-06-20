Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Temmuz ek zam ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam ne kadar gelecek?

Asgari ücret 6 bin TL olur mu? Enflasyon rakamlarından sonra asgari ücrete ek zam beklentisi arttı. Yıl sonuna kadar enflasyonun azalması bekleniyor. Peki ama ek zam gelecek mi? Temmuz ek zam ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam ne kadar gelecek? Asgari ücrete yüzde 10, yüzde 20 zam ne kadar etkiler? İşte son dakika asgari ücret haberleri...

Enflasyon rakamlarından sonra asgari ücrete ek zam beklentisi arttı. Yıl sonuna kadar enflasyonun azalması bekleniyor. Peki ama ek zam gelecek mi? Temmuz ek zam ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam ne kadar gelecek? Asgari ücrete yüzde 10, yüzde 20 zam ne kadar etkiler? İşte son dakika asgari ücret haberleri...

Asgari ücret 6 bin TL olur mu?

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, ülkemizde de kendini hissettiriyor. Vatandaşın talebi üzerine ortaya atılan asgari ücrete ek zam, milyonlarca kişi için umut olacak.

Gündemdeki notlara göre asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda 6 bin TL'ye çıkması bekleniyor. Fakat verilecek olan zam oranının ne kadar olduğu henüz net değil.

Asgari ücrete yüzde 10 zam gelirse; net 4678,3 lira ve brüt 5505,4 liraya yükselecek.

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse; 5103,6 lira ve brüt 6004,8 liraya yükselecek.

Ek zam hangi iş kollarını etkileyecek?

Asgari ücret, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor. İş kollarına, işçinin yaşına ya da herhangi farklı bir özelliğe göre ayırım söz konusu değil.

Sadece linyit, taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan işçilere ödenecek asgari ücret de normal asgari ücretin iki katından az olamayacak şekilde hesaplanacak.

Asgari ücret artınca neler zamlanacak?

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ara zamla birlikte artacak. .