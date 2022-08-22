Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı nedir?
Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...
2022-08-22 14:32:23
Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...
Riayet kelimesinin anlamı
- saygı gösterme, ağırlama, saygın tutma.
- boyun eğme, uyma.
Riayet nasıl yazılır?
TDK sözlüklerine bakıldığında riayet olarak yazılan kelime, 'riyaet, rivayet' şeklinde karıştırılabiliyor. Kelimenin orijinali 'riayet'tir.
Rivayet nedir?
Riayet kelimesi 'rivayet' kelimesi ile karışabiliyor. Rivayet;
1) söylenti.
2)bir haberi, bir olayı ya da bir sözü aktarma, nakletme.
anlamlarına gelmektedir.
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