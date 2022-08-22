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Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı nedir?

Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-22 14:32:23
Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı nedir?

Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

Riayet kelimesinin anlamı

- saygı gösterme, ağırlama, saygın tutma.

- boyun eğme, uyma.

Riayet nasıl yazılır?

TDK sözlüklerine bakıldığında riayet olarak yazılan kelime, 'riyaet, rivayet' şeklinde karıştırılabiliyor. Kelimenin orijinali 'riayet'tir.

Rivayet nedir?

Riayet kelimesi 'rivayet' kelimesi ile karışabiliyor. Rivayet;

1) söylenti.

2)bir haberi, bir olayı ya da bir sözü aktarma, nakletme.

anlamlarına gelmektedir.

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