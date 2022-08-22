Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı nedir?

Riayet nedir, nasıl yazılır? Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

Riayet kelimesinin anlamı ve yazılışı sıklıkla araştırılıyor. Peki riayet kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

Riayet kelimesinin anlamı

- saygı gösterme, ağırlama, saygın tutma.

- boyun eğme, uyma.

Riayet nasıl yazılır?

TDK sözlüklerine bakıldığında riayet olarak yazılan kelime, 'riyaet, rivayet' şeklinde karıştırılabiliyor. Kelimenin orijinali 'riayet'tir.

Rivayet nedir?

Riayet kelimesi 'rivayet' kelimesi ile karışabiliyor. Rivayet;

1) söylenti.

2)bir haberi, bir olayı ya da bir sözü aktarma, nakletme.

anlamlarına gelmektedir.