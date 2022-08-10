Ali Sunal Kimdir, Nerelidir? Ali Sunal’ın yer Aldığı Projeler
Ali Sunal kimdir? Ali Sunal yer aldığı projeler neler? Ali Sunal hangi filmlerde oynadı? Ali Sunal kiminle evli? Ali Sunal’ın kaç çocuğu var? Ali Sunal kaç yaşında? Merhum oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal arama motorunda en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. 2021 Yılında ikinci çocuklarını kucağına alan Ali Sunal’ın hayatı, hangi projelerde yer aldığı merak edilmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-08-10 13:36:33
Ali Sunal Kimdir, Nerelidir?
Ali Sunal 22 Eylül 1977, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalıdır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ali Sunal usta oyuncu merhum Kemal Sunal'ın oğludur. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Oyuncu Ali Sunal, babası Kemal Sunal ile birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır.
Ali Sunal'ın Yer Aldığı Projeler
- Güldür Güldür. 2013. Aziz Güngör Esen.
- Güzel Çirkin. 2013. Komiser Murat.
- İnsanlar Alemi. 2012. Aziz Güngör Esen.
- 5'er Beşer. 2011. Aziz Güngör Esen.
- Huzurum Kalmadı 2011.
- Sana Mecburum. 2007. Berat.
- Komedi Dükkanı 2007.
- Kanlı Düğün. 2005.
- En Son Babalar Duyar Mustafa 2002
- Dedemin Fişi
- Yusuf Yusuf
- Hayat Öpücüğü
- Sıfır Noktası
- Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
- Kısık Ateşte 15 Dakika
- Banka
- Okul
- Fosforlu Cevriye
- Propaganda
- Aşk Üzerine Söylenmemiş Her şey
Senaryo yazarı
- Koltuk Sevdası2001
Ali Sunal Kiminle Evli?
Ali Sunal ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan ökçe Bahadır ile 2011 yılında nikah masasına oturdu. 2012 Yılında oyuncu Gökçe Bahadır ile yollarını ayırdı. Ardından ikinci evliliğini Avukat Nazlı Kurbanzade 2018 senesinde nikah masasına oturdu. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti 2019 yılında ilk kızları Narin'i, 2021'de ikinci kızları Nil'i kucaklarına almıştır.
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