Son dönemlerde sıkça adını duyulan ve sofralarımızı süslemeye başlayan lagos balığı insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki Lagos (lahos) balığı nedir? Akdeniz ve Ege denizlerinde bolca bulunan lagos balığının fiyatı nedir? Nasıl temizlenir ve temizlendikten sonra nasıl pişirilir?

Son dönemlerde sıkça adını duyduğumuz lagos balığı insanlar tarafından merak konusu oldu. Lahos olarak da bilinen lagos balıkları nedir? Nerede daha çok yetişir? Ne kadara satılır? Nasıl temizlenir ve nasıl pişirilir?

LAGOS BALIĞI NEDİR?

Fosfor, Omega 3, magnezyum ve vitamin kaynağı olan balıklar, sofralarımızdan eksik etmediğimiz yiyeceklerdendir. Özellikle palamut, hamsi, istavrit gibi denizlerimizde bolca bulunan balıkların yanı sıra lagos olarak bilinen ve daha çok Akdeniz ile Ege sularında yaşayan bir balık türünü de sofralarımızda bolca görmek mümkün. Lagos ya da bir diğer adıyla lahos balığı diğer balıkların aksine denizlerin daha sığ, çakıl olan bölgelerinde ve çamur diplerinde bulunurlar. Ortalama olarak 20 mt. ila 200 mt. derinlikte yaşayabilen lagos balıkları, Akdeniz ve Ege denizlerimizde sahile yakın bölgelerde balıkçılar tarafından avlanabilmektedir.

Lagos balıkları ya da diğer adıyla lahos balıkları göç etmeye meyilli olmayan balık türlerindendir. Bu balıklar genellikle yaşadıkları ortamdan ayrılmayan ve daima orada yaşayan, üreyen ve beslenen canlılardır.

Lagos balıkları, etçiller grubunda yer alan ve besin kaynağı olarak diğer küçük balıkları tüketen bir balık türüdür. Bir başka deyişle karnivor beslenme şekline sahip lagos balıkları sadece et ile beslenirler. Aynı şekilde sadece et yediklerinden dolayı leşçil sınıfında da yer alırlar. Akdeniz bölgesinde fazlaca bulunan Lagos balığı, lezzeti ile bölge halkı ve bölgeyi ziyarete gelen turistler tarafından bolca tüketilmektedir.

Farklı boyutlarda ve renklerde olabilen lagos balıkları, en fazla 150 cm ve 50 kilogram ağırlığında olabilmektedir. Renk bakımından ise, Akdeniz ve Ege denizlerinde görülen lagos balıklarının daha çok yeşil ve gri karışımı bir renkte olduğu gözlemlenmektedir.

LAGOS BALIĞI NE KADARA SATILIYOR?

Özellikle avlanma döneminde fiyatları düşen lagos balıkları, ortalama olarak kilogramı 60 TL ila 70 TL arasında satılmaktadır. Genel olarak 1 lagos balığı bir kilogramdan biraz daha fazla olmaktadır ve fiyatı 120 liradan alıcı bulur.

LAGOS BALIĞI NASIL PİŞİRİLİR?

Beyaz ve dolgun ete sahip olan lagos balıkları, farklı pişirme yöntemleri kullanılarak lezzetli bir hale dönüştürülebilir. Tava, fırın, ızgara, buğulama gibi yöntemler sağlıklı ve lezzetli bir lagos balığı yemeği yapılırken kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. İlk olarak pişirilecek lagos balığının dikkatli ve özenli bir şekilde temizlenip, kılçıklarından arındırılması gerekir. Daha sonra temizlenmiş balık, tuz ile marine edilip buzdolabında 2-3 saat tutulur ve tuzun balık tarafından iyice çekilmesi beklenir. Bu bekleme sürecinde balığı daha lezzetli kılmak için zeytin yağı, limon, kekik, nane ve karanfil kullanılarak bir sos hazırlanır. Balık ile birlikte, hazırlanan bu sosun da iki saat bekletilmesi gerekir. İki saat sonra dolaptan çıkarılan balık, küçük parçalara ayrılarak sos ile buluşturulur. En sonunda ise fırın tepsisine yerleştirilen soslu balıkların üzerine defne yaprağı konulup alüminyum folyo ile kaplanır. Önceden ısıtılmış 150 derecede fırına konulan tepsi, pişene kadar bekletilir.

Fırın yerine ızgara tercih edilecekse temizlenen lagos balığı, karabiber zeytinyağı ve tuz kullanılarak hazırlanan sos ile marine edilip ızgara üzerinde pişirilir. Lagos balığını pişirmenin püf noktası ise kılçıklarından temizlenen balığı sos içinde iyice bekletip, sosun balığa tam anlamıyla geçmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra lagos balığının kafası ile çeşitli baharatlarının harmanlandığı bir balık çorbası da yapmak mümkündür.

LAGOS BALIĞI NASIL TEMİZLENİR?

İlk olarak, lagos balığını temizlemeye başlamadan önce hafif ılık bir suda bekletilmesi gerekir. Ilık suda bekleyen lagos balıklarının üzerindeki pullar rahatlıkla kazıtılarak, temizlenebilir. Pullar temizlendikten sonra, balığın baş kısmından kuyruğuna kadar karnı yarılır ve iç organları dikkatli bir şekilde çıkarılır. En son ise, lagos balığı nasıl pişirilecekse ona göre derisi de yüzülür.

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