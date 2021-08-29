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TIMETURK / YAŞAM / Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme

Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme

Ordu'nun Korgan ilçesinde polis babasının tabancasıyla aile bireylerine kurşun yağdırarak, annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı (18) ile anneannesi Cennet Gedek’i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı’yı ise ağır yaralayan F.Y. (14), gözaltına alındığı emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.Y. (14), Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

50 Dakika Önce
2021-08-29 12:54:43
Ailesini katleden 14 yaşındaki çocuk hakkında yeni gelişme

Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla aile bireylerine kurşun yağdırarak, annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı (18) ile anneannesi Cennet Gedek'i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı'yı ise ağır yaralayan F.Y. (14), gözaltına alındığı emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi. F.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Olay, dün Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı'yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen'in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

‘ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR'

Gözaltına alınan F.Y.'nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.'nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi. Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y.'nin, “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan'a geldik. Ben Korgan'ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

F.Y. (14), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bu arada olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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