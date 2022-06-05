Afad duası Arapça ve Türkçe | Felaketlere karşı okunacak dua hangisi? Deprem yangın sel olmaması için hangi dua okunur?

Afad duası Arapça ve Türkçe | Felaketlerden korunmak için Allah'a (c.c.) sığınırız. Korkuların üstesinden gelmek ve dua sonrasında tevekkül etmek için dua ederiz. Peki ama yağmur yağdığında, sallantı hissettiğimizde ve benzeri afet durumlarında Allah'a hangi duayı etmeliyiz? Felaketlere karşı okunacak dua hangisi? Depre, yangın, sel olmaması için hangi dua okunur? Afetten korunma duası nedir? İşte detaylar...

Felaketlerden korunmak için Allah'a (c.c.) sığınırız. Korkuların üstesinden gelmek ve dua sonrasında tevekkül etmek için dua ederiz. Peki ama yağmur yağdığında, sallantı hissettiğimizde ve benzeri afet durumlarında Allah'a hangi duayı etmeliyiz? Felaketlere karşı okunacak dua hangisi? Depre, yangın, sel olmaması için hangi dua okunur? Afetten korunma duası nedir? İşte detaylar...

Afad duası Arapça ve Türkçe

“Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm.”

Anlamı; “O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

Felaketlere karşı okunacak dua hangisi?

“Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.