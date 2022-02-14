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A101'e bu hafta neler geldi? 14 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları
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TIMETURK / YAŞAM / A101'e bu hafta neler geldi? 14 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları

A101'e bu hafta neler geldi? 14 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları

A101'e bu hafta neler geldi? KDV'nin temel gıda ürünlerindeki fiyatının 7 puan düşürülmesinin ardından market alışverişlerindeki indirimler yakından araştırılmaya başlandı. İndirim marketlerdeki yeni ürünler merak konusu oldu. Bu hafta A101'e ne geldi? İndirimde hangi ürünler var? Haftanın yıldızları hangi ürünler? A101 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat broşürü...

2 Saat Önce
2022-02-14 12:26:56
A101'e bu hafta neler geldi? 14 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları

A101'e bu hafta neler geldi? KDV'nin temel gıda ürünlerindeki fiyatının 7 puan düşürülmesinin ardından market alışverişlerindeki indirimler yakından araştırılmaya başlandı. İndirim marketlerdeki yeni ürünler merak konusu oldu. Bu hafta A101'e ne geldi? İndirimde hangi ürünler var? Haftanın yıldızları hangi ürünler? A101 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat, 18 Şubat broşürü...

A101'e bu hafta neler geldi?

A101'in bu haftaki indirimleri vatandaşı sevindirdi. 10 TL ve üzeri alışverişlerde kahve ve şampuan indirimli olarak verilen A101'de bu hafta;

Konserve ürünler, deterjan çeşitleri, kurabiyeler, şampuan çeşitleri, puding çeşitleri, süt ve yoğurt çeşitleri, kuru meyveler ve daha fazlası geldi.

A101 haftanın yıldızları broşürü

Bu hafta A101 broşüründe farklı ürün çeşitleriyle her türlü ihtiyaç giderilmeye çalışılmış. İşte A101 güncel broşürü...

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BİM Broşürünün Bu Haftaki Sayısı İçin TIKLAYINIZ... .

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