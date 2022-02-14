15 Şubat Bim Aktüel | Bu hafta Bim'e ne geldi? Güncel Bim katalogu

15 Şubat Bim Aktüel | KDV'nin inmesinden sonra marketlerin yeni kataloglarındaki fiyatlar merak ediliyor. Bim bu hafta da yeni ve farklı ürünlerin indirimli bir kataloğunu yayınladı. Peki ama bu hafta Bim'de neler var, Bim'e neler geldi? İşte güncel Bim katalogu...

KDV'nin inmesinden sonra marketlerin yeni kataloglarındaki fiyatlar merak ediliyor. Bim bu hafta da yeni ve farklı ürünlerin indirimli bir kataloğunu yayınladı. Peki ama bu hafta Bim'de neler var, Bim'e neler geldi? İşte güncel Bim katalogu...

Bu hafta Bim'e ne geldi?

Bim'e bu hafta gelen indirimli ürünler arasında; bebek bezinden tuvalet kağıdına, deterjan çeşitlerinden makyaj ürünlerine kadar birçok ürün var.

15 Şubat Bim Aktüel

Güncel Bim katalogunda yer alan ürünler 15 Şubat Salı gününden itibaren raflardaki yerini alacak. İşte güncel Bim ürünleri...

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