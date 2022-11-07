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8 Kasım ay tutulması saat kaçta? 8 Kasım Salı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

8 Kasım ay tutulması saat kaçta? Geçtiğimiz günlerde yaşanan güneş tutulmasının ardından gözler ay tutulmasına çevrildi. İlgiyle takip edenler ay tutulmasının ne zaman saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki ama 8 Kasım Salı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

7 Saat Önce
2022-11-07 10:18:14
8 Kasım ay tutulması saat kaçta? 8 Kasım Salı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

8 Kasım ay tutulması saat kaçta? Geçtiğimiz günlerde yaşanan güneş tutulmasının ardından gözler ay tutulmasına çevrildi. İlgiyle takip edenler ay tutulmasının ne zaman saat kaçta olacağını araştırıyor. Peki ama 8 Kasım Salı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

8 Kasım ay tutulması saat kaçta?

2022 yılının ikinci ay tutulması 8 Kasım Salı gününe denk geliyor. Öğleden sonra saat 14.00'da gerçekleşecek olan ay tutulması, ülkemizde gözlemlenemeyecek.

8 Kasım Salı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Gündüz saatlerinde gerçekleşecek olan ay tutulması, ülkemizde izlenemeyecek. Avrupa, Afrika ve Asya'da tutulma net bir şekilde izlenebilecek.

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