Artan vaka sayılarını düşürmek için 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 arasında kesintisiz olarak ülke genelinde tam kapanmaya gidilecek. Tam kapanmadan bir gün sonra 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Peki tam kapanmada camide cuma namazı kılmak yasak mı? Tam kapanmada camiler açık mı? Bu hafta cuma namazı camide kılmak serbest mi? İşte tam kapanma döneminde camilerin durumuna dair detaylar...

Artan vaka sayılarını düşürmek için 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 arasında kesintisiz olarak ülke genelinde tam kapanmaya gidilecek. Tam kapanmadan bir gün sonra 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Peki tam kapanmada camide cuma namazı kılmak yasak mı? Tam kapanmada camiler açık mı? Bu hafta cuma namazı camide kılmak serbest mi? İşte tam kapanma döneminde camilerin durumuna dair detaylar...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Tam kapanma dneminde camilerin açık olup olmayacağına dair de açıklamalarda bulunan Erbaş vatandaşlardan salgına karşı hassas davranmaları ricasında bulundu. Tam kapanmadan bir gün sonra gelen cuma namazı ile ilgili de vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Peki 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada camide cuma namazı kılmak yasak mı?

30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı?

Diyanet TV'de gündeme dair soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 30 Nisan'da cuma namazı kılınacak mı sorusuna da yanıt verdi. Erbaş vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaya devam edileceğini belirtti. Erbaş konuşmasına şöyle devam etti “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaate namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç Cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu 1 yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah”

Tam kapanmada camide cuma namazı kılmak yasak mı?

Tam kapanma döneminde camiler cemaatle namaz kılmalara açık olacak. Camilerde sosyal mesafe ve maske kuralı uygulnacak. Tam kapanmaca camilerde cuma namazı da kılınacak.

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'tam kapanmada camilere gitmek yasak mı?' sorusuna yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söyledi.

Tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

* İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.

* Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek.

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

* Şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

* Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.

* Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.

* Tüm sınavlar ertelenecek.

* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecek.

* Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.