Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazı evde mi kılınacak?

Artan korona vakalarından sonra Ramazan'da 2 haftalık bir sürede kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda yeni tedbirlerin olup olmayacağına karar verilecek. 2021 Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı beklenirken vatandaşlar camilerde bayram namazı kılınacak mı sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz yıl bayram namazının camilerde kılınması yasaklanmıştı. Peki bayram namazı evde mi kılınacak, bayram namazı yasaklandı mı? Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı'nda uygulanacak tedbirler belli olacak.

Artan korona vakalarından sonra Ramazan'da 2 haftalık bir sürede kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı. 2 haftalık süre geride kalırken yeni tedbirlerin görüşüleceği Kabine Toplantısı da bugün yapılacak. Toplantıda yeni tedbirlere karar verilecek. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı beklenirken vatandaşlar camilerde bayram namazı kılınacak mı sorusunu sormaya başladı. Geçtiğimiz yıl bayram namazının camilerde kılınması yasaklanmıştı. Peki Bayram namazı yasaklandı mı? Peki bayram namazı evde mi kılınacak? Kabine Toplantısı sonrası Ramazan Bayramı'nda uygulanacak tedbirler belli olacak.

Artan koronavirüs vakalarından sonra yeni tedbirler hayatımıza girmişti. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan'da kısmi kapanmaya gidildiğini açıklamıştı. Vaka sayılarında beklenen düşüş olmaması nedeniyle tedbirlere devam edilmesi gerektiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Özellikle Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının uygulanması bekleniyor. Vatandaşlar da bayram namazı camilerde kılınacak mı, Bayram namazı evde mi kılınacak gibi soruları sormaya başladı.

Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

Camilerde bayram namazının kılınıp kılınmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı'nda bayram namazına ilişkin de kararlar bekleniyor.

Bayram namazı evde mi kılınacak?

Kabine Toplantısı sonrası alınacak kararlar doğrultusunda bayram namazının camilerde kılınması yasaklanabilir. Böyle bir durumda bayram namazı geçtiğimiz yılda olduğu gibi evlerde kılınabilir.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

Geçtiğimiz sene bayram namazı yasaklanmıştı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, Covid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağı belirtilerek, dileyen vatandaşların evlerinde bayram namazı niyetiyle, dileyenlerin de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceğini açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayramın kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı bildirildi.

Kabinede masada hangi konular var?

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak kabinede tartışılacak. Kabinede iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında

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