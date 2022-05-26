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29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Otobüs, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi?

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Meclis kararına göre İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği konuşuluyor. Peki ama doğru mu? Otobüs, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-26 12:16:06
29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Otobüs, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi?

Meclis kararına göre İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği konuşuluyor. Peki ama doğru mu? Otobüs, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu, İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle, 29 Mayıs Pazar gününe özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurmuştu.

Otobüs, İETT, metro ve metrobüsler 29 Mayıs Pazar günü sabah seferlerinden itibaren gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

mehmet tevfik

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