Marmaray bugün ücretsiz mi? 29 Mayıs Pazar Marmaray bedava mı? Marmaray hangi gün bedava?

Marmaray bugün ücretsiz mi? Meclisten çıkan karar neticesinde vatandaşlar arasında konuşulan ücretsiz Marmaray seferlerinin detaylarını sizler için derledik. 29 Mayıs Pazar Marmaray bedava mı? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Marmaray hangi gün bedava? İşte detaylar...

Meclisten çıkan karar neticesinde vatandaşlar arasında konuşulan ücretsiz Marmaray seferlerinin detaylarını sizler için derledik. 29 Mayıs Pazar Marmaray bedava mı? Toplu taşıma bugün ücretsiz mi? Marmaray hangi gün bedava? İşte detaylar...

Marmaray bugün ücretsiz mi?

İstanbul'un fethinin 569'uncu yılı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu 29 Mayıs Pazar gününe özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.