25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta? Güneş tutulması İstanbul'dan izlenecek mi? İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'dan tutulma görülecek mi? Doğa olayları arasında en görkemlisi olarak adlandırılan Güneş tutulması 2022 yılında ikinci kez yaşanacak. Güneş tutulması ülkemizden de izlenebilecek. İstanbul, İzmir, Ankara Bursa ve Antalya'da da hava durumunun müsait olmasıyla tutulma izlenebilecek. Peki Güneş tutulması saat kaçta başlayacak, ne zaman bitecek?

2022 yılının ikinci Güneş tutulması 25 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Güneş tutulması gök yüzü meraklıları büyük ilgi gösteriyor. Tutulma Kuzey yarım küre ülkelerinde izlenebilecek. Tarih boyunca insanoğlunun çeşitli anlalar yüklediği Güneş tutulmasını ülkemizden de çok sayıda kişi anlık olarak takiop edebilecek.

25 Ekim Güneş tutulması saat kaçta?

Güneş tutulması 25 Ekim'de pek çok ülke tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Tutulma 25 Ekim salı günü öğle saatlerinde yaşanacak. Tutulma ülkemizden 12:40 ve 15.05 saatleri arasında yaşanacak. Güneş tutulmasının maksimum evresi ise saat 13.50'de yaşanacak. Gözler saat 13.50'de gök yüzünde olacak. Bu sürede Güneş'in yüzde 50'si kapatılmış olacak.

Güneş tutulması İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da izlenecek mi?

25 Ekim Güneş Tutulması İstanbul'dan da izlenecek. Güneş tutulması gökyüzünün açık olursa ülkemizden de izlenebilecek. Tutulma ile güneşin yarısı kapanacak. Tutulma doğa olayı tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Güneş tutulması 25 Ekim'de İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'dan da havanın açık olması ile net bir şekilde izlenebielcek.

25 Ekim Güneş Tutulması ne zaman bitecek?

Güneş tutulması 13.50'den sonra bozulmaya başlanacak. 13.50'de ise tutulma maksimum seviyeye ulaşmış olacak. Türkiye saati ile 12.40-15.05 arasında yaşanacak ve bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.