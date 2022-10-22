25 Ekim Güneş tutulması burçlara etkisi? Akrep Burcu Güneş tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? 25 Ekim Salı günü 2022 yılının 2. Güneş tutulması yaşanacak. Astroloji ile yakından ilgilenenler Güneş tutulmasının kendi hayatlarına nasıl etkisi olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte 25 Ekim Güneş tutulması burçlara ve yükselen üzerinden değerlendirmesi...

Güneş tutulması tarihler boyunca en etkileeyici doğa olaylarından birisidir. Kadim zamanlarda Güneş tutulmalarına büyük önem verilirdi. Günümüzde de Güneş tutulması astroloji anlamında insanların yaşantısına nasıl etki edeceği pek çok kişi tarafından araştırılıyor. 25 Ekim Güneş tutulması burçlara etkisi nasıl olur? Akrep Burcu Güneş tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? Yükselenlere göre Güneş tutulması etkisi nedir? gibi sorular burçlarla ilgilenen kişiler tarafından sıkça soruluyor.

25 Ekim Güneş tutulması burçlara etkisi?

Uzay ve doğa olaylarının en görkemlisi olan Güneş tutulmasının astroloji alanında da büyük bir önemi vardır. 25 Ekim saat 13.49'da Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulma en çok da Akrep burcunu etkileyecek. Güneş tutulması ülkemizden de hava şartları uygun olması durumunda izlenebielcek. Tutulma saat 12.40'da başlayacak ve 15.08'e kadar devam edecek ve bu süre zarfında burçlar üzerindeki etkisi de hissedilmeye başlanacak. Sosyal medyada kehanetleriyle gündeme gelmeye başlayan Kassandra Güneş tutlmasının burçlar üzerindeki etkisini açıkladı. Kassandra açıklamasında Güneş tutulmasının sabit burçları etkileyeceğinisöyledi. Astrolojide 'yeniden başlamak' anlamına gelen Güneş tutulmasının Akrep vurcunda yaşanacağını ifade eden Kassandra "Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulmaya kısa bir süre kaldı. Akrep burcunda güneş tutulması, sonlanan, duraklayan ve tükenen ilişkilerin, parasal krizlerin, güçlü ve yoğun duyguların simgesi olarak biliniyor. Bu durum Akrep burcunun yanı sıra Boğa, Aslan ve Kova burçlarını da direk etkiyecektir. Eğer Su Elementi burçlar olan Yengeç ve Balık burcunda göstergeniz varsa o zaman bu tutulmadan daha olumlu etkilenebilirsiniz" dedi.

Akrep Burcu Güneş tutulması hangi burçları nasıl etkileyecek? (Yükselenlere göre)

Yükselen Koç

Para konusunda yeniliklere ve değişikliklere hazırlıklı olun. Maddi açıdan değişim yaşanabilir.

Yükselen Boğa

Güneş tutulması ile birlikte ikili ilişkiler ve sevgililik konularında beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olunmalı. Ayrıca akademik konularda da bu dönemde gelişme yaşanabilir.

Yükselen İkizler

Güneş tutulmasını en krizli geçirecek yükselen burcu ikizler olacak. İkizler bu dönemde alacak verecek ve maddi konularda yaşanabilecek değişimlere hazırlıklı olmalı.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatında Güneş ttulması ile birlikte bir takım yenilikler yaşanabilir. İkili ilişkiler, evlilik, ev değişikliği konularında da hazırlıklı olunuz.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslanlar da Güneş tutulmasından oldukça etkilenebilir. Ev ve aile ile ilgili yeni gelişmeler bu dönemde yaşanabilir.

Yükselen Başak

Güneş tutulması ile yükselen başak burçları eğitim hayatlarında, aşk hayatlarında ve iş hayatlarında yeni gelişmeler yaşayabilir.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız açısından bu dönemde yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul, ikili ilişkiler, aşk hayatı bu dönemde öne çıkıyor.

Yükselen Akrep

Akrep burcu için Güneş Tutulması oldukça çnemli. Tutulma en çok akrep burcunu etkileyecek. Maddi ve parasal anlamda bazı değişimler yaşanabileceği gibi aşk, ilişki ve akrabalık anlamında da yeni gelişmelere hazırlıklı olmakta fayda var.

Yükselen Yay

Yükselen yay için Güneş tutulması inziva dönemi olabilir. Sakinlik ve hayatınızda yeni rutin arayışı bu dönemde başlayabilir.

Yükselen Oğlak

Yükselen olğlak burçları için Güneş tutulması arkadaşlık ilişkileri açısından bu dönemde yeni bir başlangıcın habercisi olabilir.

Yükselen Kova

Güneş tutulması kova yükselen için yeni iş fırsatlarının habercisi olabilir. Bu dönemde aşk, aile ve iş hayatında yeni gelişmeler yaşanabilir.

Yükselen Balık

Güneş tutulması ile birlikte yükselen balık burçlarında eğitim ve akademik kariyer anlamında yeni kapılar açılabilir.

Astroloji nedir?

Astroloji, gök cisimlerinin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözdebilimdir. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos' kelimelerinden türemiştir.

Astroloji insanlara gelecekte yaşanacak olaylardan haberdar edebileceğini iddia eder fakat bu iddialar bilim camiasında kesin olarak yalanlanmıştır ve bu sebepten ötürü Astroloji bir sözdebilimdir. Eskiden astrologlar gök günlüğü adı verilen ve gökyüzü konumunun gün, ay ve yıl olarak gösteren bir kitap ve ev tabloları kullanarak Yıldız Haritası grafiğini çıkartırlardı. Bunların doğruluğu tıpkı Astrolojinin diğer iddiaları ile birlikte bilimsel literatürde geçerli değildir. Tüm bu yalanlamalara rağmen, astroloji halâ popülerliğini sürdürmektedir. Hiçbir bilimsel kanıta dayanmamaktadır. .