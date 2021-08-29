25 dakikalık 'şekerleme'nin faydası

“Şekerleme” uykusundan faydalanmak için çağrıda bulunan bilim insanları, 25 dakika uyumanın hafızayı ve problem çözme becerisini geliştirdiğini söylediler.

Bilim insanları “şekerleme” uykusundan faydalanmak için çağrıda bulunuyorlar. 25 dakika uyumak hafızayı ve problem çözme becerisini geliştiriyor.

Uyku bilimcileri, ideal şekerleme süresinin 20 ila 25 dakika olduğuna dikkat çekerek, öğle uykularının kısa ve saat 3'ten önce olmasını istediler.

Bilim insanları, uykunun hafızamızı, yaratıcılığımızı, empatimizi ve problem çözme yeteneğimizi geliştiren temel bir bedensel işlevi yerine getirdiğini belirtirken, tembelliğin bir sembolü olarak kabul edilmediğini vurguladı.

Bilim insanları ayrıca, iyi bir fiziksel ve zihinsel sağlık için altın standardın, her gün yedi ila dokuz saat arasında uyumanızı sağlamak olduğunu, ancak hepsinin aynı anda olması gerektiğini açıkladılar.

California Üniversitesi'nde nörobilim profesörü ve Why We Sleep kitabının yazarı Matthew Walker, geceleri uyumayı zor bulan kişilerin dikkatli bir şekilde kestirmesi gerektiğine ve herkesin gündüz saat 3'ten sonra kestirmelerden kaçınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Walker, "Günün çok geç saatlerinde şekerleme yaparsanız, bu biraz ana yemekten önce bir şeyler atıştırmak gibidir, gece uyku ihtiyacını ortadan kaldırır." dedi.

Daha önce yapılan birçok çalışmada, gün ortasında bir saat uyumanın, doğru düşünmeye ve karar vermeye yardımcı olduğu ve yaşla birlikte azalan sağlıklı zihinsel işlevleri koruduğu bildirilmiş olması dikkat çekicidir.

Başka bir araştırma ise, şekerleme olarak bilinen gün ortasında 30 dakika uyuyan küçük çocukların, özellikle dil becerilerinde ustalaşma açısından yeni beceriler öğrenmelerine yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.