2 bin 300 rakımda bal hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 2 bin 300 rakımlı Toros Dağları'nın eteğindeki Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovan bırakan üreticiler, bal hasadına başladı.

Toros Dağları'nın eteklerinde, 1500 çeşit çiçeğin bulunduğu Evdilek Yaylası'na 3 ay önce kovanlarını yerleştiren bal üreticileri, yaz sezonu hasadına başladı.

Sezondan umutlu olduklarını belirten üreticiler, rekoltenin geçen yıla göre yüzde 50 artmasını beklediklerini söyledi.

15 gün sürecek

200 kovanla bal üreten Abdullah Tipi, kış yağışları ve bol çiçek çeşidi ile rekoltenin arttığını kaydetti. Tipi, "Kovanlarımızdan bal akıyor, diyebiliriz. Bölgemizde yaklaşık 30 ton bal üretilmesini bekliyoruz" dedi.

​Abdullah Tipi'nin eşi Fazilet Tipi ise "Arıcılık, insanı rahatlatan ve gerçekten zevkli bir iş. Haziran ayının ilk haftasında getirdiğimiz kovanlarımızın 15 gün sürecek hasat dönemine başladık.