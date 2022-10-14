14 Ekim Beyoğlu Derya Uluğ konseri ne zaman saat kaçta? Beyoğlu AKM Derya Uluğ konseri ücretsiz mi? Ne zaman bitecek, ne kadar sürecek?

Ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında genç sanatçı Derya Uluğ da hayranları ile bir araya gelecek. Şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek olan Derya Uluğ'un konserine ilgi oldukça fazla. Konseri kaçırmak istemeyenler 14 Ekim Beyoğlu Derya Uluğ konseri ne zaman saat kaçta? Beyoğlu AKM Derya Uluğ konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Ekim Atatürk Kültür Merkezi Derya Uluğ konserine dair detaylar...

Ne zaman bitecek, ne kadar sürecek? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında genç sanatçı Derya Uluğ da hayranları ile bir araya gelecek. Şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek olan Derya Uluğ'un konserine ilgi oldukça fazla. Konseri kaçırmak istemeyenler 14 Ekim Beyoğlu Derya Uluğ konseri ne zaman saat kaçta? Beyoğlu AKM Derya Uluğ konseri ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Ekim Atatürk Kültür Merkezi Derya Uluğ konserine dair detaylar...

İstanbul'un en büyük sanat ve kültür festivallerinden biri olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 1-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Pek çok sanat ve kültürel etkinliğin yapıldığı festivalde sevilen şarkıcılar da vereceği konserlerle hayranları ile bir araya gelecek. 14 Ekim'de Beyoğlıu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen şarkıcı Derya Uluğ'da dev bir konser verecek. Derya Uluğ konserine büyük ilgi olduğu gelen bilgiler arasında.

14 Ekim Beyoğlu Derya Uluğ konseri ne zaman saat kaçta?

Sevilen şarkıcı Derya Uluğ 14 Ekim Cuma günü hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Genç şarkıcı popüler şarkılarını binlerce kişi için seslendirecek. Derya Uluğu Beyoğlu AKM konseri 14 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Konserin bir buçuk saat sürmesi bekleniyor.

Beyoğlu Derya Uluğ konseri nerede?

Sevilen şarkıcı Derya Uluğ, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında dinleyici karşısına çıkıyor. Konser AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak. Konser alanının açık adresi ise şöyle: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd., 34437 Beyoğlu/İstanbul

AKM Derya Uluğ konseri ücretsiz mi?

Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkacak olan Derya Uluğ'u dinlemek isteyen tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak konsere gelebilir.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali nedir?

Beyoğlu Kültür Yolu; bir İstanbul markası olarak başladığı yolculuğuna bir dünya markası olarak devam ediyor. Şehrin tüm kültürel mirasını geleceğe taşıyan bir kültür-sanat markası olan Beyoğlu Kültür Yolu AKM'den Galataport'a veya Galataport'tan AKM'ye uzanan aks üzerindeki bütün kültür-sanat mekânlarında her yönüyle yaşayan bir festival olma özelliği taşıyor.

AKM, Maksim, Taksim Camii Kültür Merkezi, Emek Sineması, Alkazar Sineması, Atlas Sineması, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi ( Mısır Apartmanı ), Garibaldi, Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, Tarık Zafer Tunaya Ķültür Merkezi, Galata Mevlevihanesi, Galata Kulesi, Tophane-i Amire, Galataport gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırımları ve özel sektör girişimlerinin bir rotada buluştuğu festivalde her branşta 1000'nin üzerinde etkinlik yer alacak.

Şehrin binaları, sokakları, mimarisi, estetiği ile tarihi dokusunu edebiyat, tiyatro, müzik, opera, gastronomi, eğitim, resim, sinema gibi somut olmayan bütün kültürel mirasımızla buluşturan festival, kültürel birikime katkı sağlayacak. Beyoğlu Kültür Yolu, kültürel değerleri geçmişteki haliyle koruyarak geleceğe taşımayı ve eşsiz dokusuyla Beyoğlu'nu yeniden canlandırmayı hedefliyor.