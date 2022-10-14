Beyoğlu, Murat Boz konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 14 Ekim Galataport Murat Boz konseri nerede? Konser ücretli mi ücretsiz mi? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçılar hayranları ile bir araya geliyor. Festivalin 14. gününde şarkıları ile milyonlarca kişi tarafından sevilen Murat Boz konser verecek. Murat Boz konserine gitmek isteyenler ise konserin ne zaman, nerede, ve saat kaçta başlayacağını merak edip araştırıyor. İşte 14 Ekim Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Murat Boz konserine dair detaylar...

Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Murat Boz ülkenin her yerinde hayranları ile verdiği konserlerde buluşuyor. Murat Boz hayranlarının sabırsızlıkla beklediği bir diğer konser ise 14 Ekim'de Beyoğlu'nda yapılacak. Konsere vatandaşların ilgisi oldukça fazla. Konseri kaçırmak istemeyenler ve konser başlama saatini merak edenler Beyoğlu, Murat Boz konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 14 Ekim Galataport Murat Boz konseri nerede? Konser ücretli mi ücretsiz mi? sorularına yanıt arıyor.

Beyoğlu, Murat Boz konseri ne zaman başlayacak?

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile yüzlerce kültür sanat etkinliği hayata geçiriliyor. Sanat severlerin en sevdiği festivallerden olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde onlarca şarkıcı da hayranları ile bir araya gelecek. Sevilen şarkıcı Murat Boz da 14 Ekim'de on binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatacak. Murat Boz konseri 14 Ekim'de saat 20.30'da başlaması bekleniyor.

14 Ekim Galataport Murat Boz konseri saat kaçta, nerede?

Beyoğlu Murat Boz konseri 14 Ekim Cuma günü yapılacak. Konsere genç şarkıcının hayranları büyük ilgi gösteriyor. Konserin başlamasına saatler kala konser alanı hınca hınç doldu. Konser saat 20.30'da Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde yapılacak. Konser alanı açık adresi ise tam olarak şöyle; Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 102.

Konser ücretli mi ücretsiz mi?

14 Ekim Murat Boz konseri ücretsiz olacak. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir. .