10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım tatil sayılacak mı, çalışılacak mı? 10 Kasım çift mesai sayılacak mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü yaklaştıkça resmi tatilleri yakından takip eden öğrenci ve çalışanlar, sorular araştırılmaya başladı. Peki ama 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...

10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım tatil sayılacak mı, çalışılacak mı? 10 Kasım çift mesai sayılacak mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü yaklaştıkça resmi tatilleri yakından takip eden öğrenci ve çalışanlar, sorular araştırılmaya başladı. Peki ama 10 Kasım resmi tatil mi? İşte detaylar...

10 Kasım hangi güne denk geliyor?

Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün anılması, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayrakların yarıya inmesiyle başlayacak. Saat 9'u 5 geçe 1 dakikalık saygı duruşunda durulacak. Bu sene 10 Kasım Perşembe gününe denk geliyor.

Bu yıl Atatürk'ü anma kaçıncı yıl?

10 Kasım 1938 yılında ölen Atatürk, bu yıl vefatının 84. senesinde Türk milleti tarafından anılacak.

10 Kasım tatil sayılacak mı, çalışılacak mı?

10 Kasım bu yıl hafta içine denk geliyor fakat resmi tatiller arasında yer almadığı için çalışma ve okullar devam edecek, tatil olmayacak.

10 Kasım çift mesai sayılacak mı?

Yine resmi tatil sayılmadığı için 10 Kasım Perşembe günü, mesailer çift mesai olarak sayılmayacak.