10 Kasım'da marketler açık mı? BİM, A101, Şok, Tarım Kredi, File marketler 10 Kasım'da çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil sayılmayan bugün de özel ve yerel marketler çalışacak mı? İşte detaylar...

10 Kasım'da marketler açık mı? BİM, A101, Şok, Tarım Kredi, File marketler 10 Kasım'da çalışıyor mu? 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi tatil sayılmayan bugün de özel ve yerel marketler çalışacak mı? İşte detaylar...

10 Kasım'da marketler açık mı?

10 Kasım Atatürk'ü anma günü, resmi tatiller arasında yer almadığı için çalışma devam ediyor. Bugün marketlerde de çalışma devam edecek.

Kısacası 10 Kasım Perşembe günü marketler açık olacak.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Bu yıl perşembe gününe denk geliyor Atatürk'ü anma günü olan 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor.

Devlet dairelerinde 10 Kasım çalışma var mı?

Çok sorulan sorulardan bir tanesi de, devlet dairelerinde 10 Kasım günü çalışma olup olmayacağı sorusu oluyor. Yukarıda da belirttiğimiz hücre 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almadığı için devlet dairelerinde de özel sektörde de çalışmalar devam edecek.