Yaralıyken sahiplendikleri tavşanı hayata bağladılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki arkadaş, laboratuvar ortamında kullanıldığı iddia edilen, kulakları kesilmiş ve 2 ayağında hasar oluşmuş tavşanı sahiplenerek yaşama bağladı.Cumhuriyet Mahallesi'nde bir seramik atölyesinde çalışan Sema Ayhan Gökçen ve Pelin Zorlukol, bir arkadaşları aracılığıyla tavşanı 4 yıl önce sahiplendi.Kulakları kesilmiş, 2 ayağında ve vücudunun birçok bölgesinde hasar oluşmuş hayvanı tedavi ettiren Gökçen ve Zorlukol, tavşana 'Zulu' adını verdi.