Xiaomi 12 Lite özellikleri ile şaşırttı

Görüldüğü üzere orta segment bir model için son derece tatmin edici özelliklere sahip olan Xiaomi 12 Lite, fiyat konusunda da hayranlarını üzmeyecek gibi görünüyor. Buna göre 6GB/128GB modeli 399 dolardan satışa sunulan telefonun 8GB/128GB modeli 449 dolar ve 8GB/256GB modeli ise 499 dolardan akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıkacak. Kaynak: Donanım Günlüğü