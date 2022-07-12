Xiaomi 12 Lite özellikleri ile şaşırttı Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, uzun zamandır beklenen yeni orta segment modelini resmen tanıttı. 12.07.2022 16:36:52 Xiaomi 12 Lite, uzun zamandır adından bahsettiren bir cihazdı. Serinin amiral gemilerinin 2021 yılının sonlarında tanıtılarak satışa sunulduğu düşünüldüğünde, neredeyse 6 aya yakın bir zamandır Xiaomi 12 Lite'ın sızıntılarını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Neyse ki bütçe dostu bir Xiaomi modeli arayanlar, bugün tanıtılan yeni orta segment cihazla beklediklerine dediğini düşünecekler. 1 Xiaomi 12 Lite'a baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken şey, 120Hz yenileme hızına sahip 6,55 inç büyüklüğündeki Full HD+ AMOLED ekran oluyor. 950 nit parlaklık desteği sunan bu ekran aynı zamanda HDR 10+ teknolojisini de destekliyor. Gücünü Snapdragon 778G yonga setinden alan Xiaomi 12 Lite, 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanı, 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanı ve 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanı seçenekleriyle geliyor. 2 Arka yüzeyinde 108MP + 8MP + 2MP'den oluşan üçlü bir kamera kurgusu bulunan telefonun ön yüzeyinde ise 32MP'lık bir sensör mevcut. Elektriksel gücü için 4300mAh'lık bataryaya güvenen Xiaomi 12 Lite'da 67W'lık kablolu hızlı şarj teknolojisi bulunurken, kablosuz şarj tarafında hızlı şarj desteği mevcut değil. 3 Görüldüğü üzere orta segment bir model için son derece tatmin edici özelliklere sahip olan Xiaomi 12 Lite, fiyat konusunda da hayranlarını üzmeyecek gibi görünüyor. Buna göre 6GB/128GB modeli 399 dolardan satışa sunulan telefonun 8GB/128GB modeli 449 dolar ve 8GB/256GB modeli ise 499 dolardan akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıkacak. Kaynak: Donanım Günlüğü 4