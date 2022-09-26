‘Ümit Özdağ’ın adamları’nın parti üyelerine saldırı anları
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımıyla, gündeme oturmuştu. Soner Çam’ın iddialarına dair video da yayınlandı.
Soner Çam, Özdağ'ı eleştirdiği için 20 kişi tarafından dövdürüldüğünü, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla açıkladı.
Aynı zamanda partiden istifa ettiğini bildiren Çam, yaşanan arbedeyi şu ifadelerle aktardı;
Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.