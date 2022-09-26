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‘Ümit Özdağ’ın adamları’nın parti üyelerine saldırı anları

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımıyla, gündeme oturmuştu. Soner Çam’ın iddialarına dair video da yayınlandı.

2022-09-26 10:37:05

Soner Çam, Özdağ'ı eleştirdiği için 20 kişi tarafından dövdürüldüğünü, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarla açıkladı.

Aynı zamanda partiden istifa ettiğini bildiren Çam, yaşanan arbedeyi şu ifadelerle aktardı;

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.

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