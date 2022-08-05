Ümit Özdağ-HDP'li Gergerlioğlu polemiği

Ümit Özdağ, kendisine soru soran Salih Gergerlioğlu'nu engelledi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Özdağ'a tepki göstererek, 'Öylesine ırkçısın ki babadan dolayı oğlu yargılıyorsun!' dedi.

Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu Açık Mikrofon'a konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine soru sormaya gelen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu'ndan soru gelmeden babasının HDP Milletvekili olduğunu söyledi. Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Özdağ'a tepki göstererek, "Öylesine ırkçısın ki babadan dolayı oğlu yargılıyorsun!"

"Sen Gergerlioğlu'nun oğlu musun?"

Özdağ, kendisini tanıtması üzerine Salih Gergerlioğlu'nun sözlerini keserek, "Sen Gergerlioğlu'nun oğlu musun? Ümit Özdağ'dan sorumlu HDP Milletvekili olduğunu söyleyelim sen sorunu sormadan kamuoyu bunu bilsin” dedi.

Gergerlioğlu, bunun üzerine Twitter'dan Özdağ'ı etiketleyerek, "Oğluma babasını gerekçe göstererek söylediğin sözler bırak tek bir sorunu çözmeyi, kendinle kavgalı bir kişi olduğunu ortaya çıkartıyor. 25 yaşındaki oğlum Salih ve diğer gençler senden olgun ve akıllı çıktı. Öylesine ırkçısın ki babadan dolayı oğlu yargılıyorsun!" dedi.