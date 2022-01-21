Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Sömestir tatilinin ortalarında rezervasyonları kapatırız. Şu an gayet güzel gidiyoruz" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Uludağ'a, 7 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirdi. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise eksi 14 olacağı belirtildi. Kar kalınlığı ise oteller bölgesinde 86 santimetreye ulaştı.