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Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Uludağ'da sömestir yoğunluğu
21.01.2022 22:41:26
Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu.

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Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ'da, sömestir tatili ile birlikte hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

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Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Sömestir tatili nedeniyle şimdilik bekledikleri doluluk oranına ulaştıklarını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Hava güzel, kar yağışı var. Arada bir tipi oluyor ama genel anlamda hava güzel. Yılbaşını yüzde 100 doluluk oranıyla atlattık.

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Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Uludağ sezona devam ediyor. Sömestir, Uludağ'da çok önemli bir detay. Yıllardır buraya gelen misafirler yine iştirak etti. Bütün oteller neredeyse yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

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Uludağ'da sömestir yoğunluğu

Sömestir tatilinin ortalarında rezervasyonları kapatırız. Şu an gayet güzel gidiyoruz" dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Uludağ'a, 7 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirdi. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise eksi 14 olacağı belirtildi. Kar kalınlığı ise oteller bölgesinde 86 santimetreye ulaştı.

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