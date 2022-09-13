Ukrayna savaşında kilit bölge el değiştirdi: Rusya'dan 'intikam' saldırısı

Rusya 'yeniden gruplanmak' için geri çekilirken Ukrayna'yı sarsan bir saldırıya imza attı. Rusya, ülkenin doğusundaki Harkov, Donetsk, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi bölgelerine füze saldırıları düzenledi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil zarar görürken, bölgedeki hemen hemen tüm elektrik şebekeleri ve sivil altyapılar da hasar aldı. Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Sumi'de, Rus füzelerinin elektrik hatlarının geneline zarar verdiği açıklanırken, Harkov ve Donetsk bölgelerinde de elektrikler füze saldırıları nedeniyle tamamen kesildi.