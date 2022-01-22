DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Rusya ve Putin'e destek açıklaması!
AFAD'dan son durum açıklaması
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bahçeli’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması
Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle
Misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü
EPGİS'ten akaryakıt istasyonlarına uyarı
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz
Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı
ATO'dan üyelere KOSGEB çağrısı
Albaraka Türk, 'Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü'nün sahibi oldu
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı
Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadeleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

2022-01-22 22:07:52

Bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. 

Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

220120221459068662028Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Kabaş mahkemedeki ifadesinde “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, iddia edilen hakaret suçunun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturma kapsamında polis ekipleri dün gece saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Sedef Kabaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kabaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kabaş, tutuklandı.

“SÖZÜN ORJİNALİNİ DE DEĞİŞTİREREK SARF ETTİM"

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, “Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. akimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Okula baltayla giren kişi tutuklandı

Okula baltayla giren kişi tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. tutuklandı.
Karla mücadele eden operatörün atla sohbeti gülümsetti

Karla mücadele eden operatörün atla sohbeti gülümsetti

Trabzon'da bir iş makinesi operatörünün, kar temizleme çalışması sırasında yolda karşılaştığı atla sohbet görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.
Bukele’nin TUSAŞ ziyareti: “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım!”

Bukele’nin TUSAŞ ziyareti: “Türk Uzay üssü tarafından kaçırıldım!”

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Süs Balıklarına Don Nöbeti

Süs Balıklarına Don Nöbeti

Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava, Antalya'da başta örtü altı tarım olmak üzere, süs balığı üretim sektörünü de alarma geçirdi. Süs balığı üreticileri, soğuğa duyarlı balıkların donarak ölmemesi için havuz başında ve akvaryumların bulunduğu odalarda önlem aldı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş