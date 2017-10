Türkiye'den Karabağ göçmenlerine yardım

04.10.2017 15:13:27

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün farklı bölgelerinde ikamet eden Dağlık Karabağ göçmenlerine gıda yardımında bulundu.

Büyükelçiliğin girişimiyle, Türk Kızılayının katkılarıyla hazırlanan yirmi beşer kilogramlık dayanıklı gıda kolileri, yaklaşık 330 göçmen ailesine dağıtıldı. Dağıtıma katılan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, dağıtım yerlerindeki göçmenlerle sohbet etti.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Büyükelçisi Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın en büyük siyasi ve sosyal probleminin Dağlık Karabağ sorunu olduğunu, bu sorunun bir de insani boyutunun bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde, yerlerinden ve yurtlarından olmuş 1 milyondan fazla göçmenin yaşadığını hatırlatan Özoral, bu durumun Azerbaycan için bazı sosyal sorunlar doğurduğunu kaydetti.

Özoral, "Biz de bu sorunların azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 330 civarında aileye yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanyamızda bize Türk Kızılayı destek oldu. Türkiye ile Azerbaycan her yerde yan yana, her zaman birlikte. Zor koşullarda yaşayan kardeşlerimiz için elimizden ne gelirse her zaman yapmaya hazırız. Bu tür yardımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.