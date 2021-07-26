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Tunus polisinden darbe karşıtlarına müdahale görüntüleri

Tunus emniyet güçleri Meclis önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine müdahalede bulundu

2021-07-26 13:13:25
Taksi ücretinden kaçarken duvardan böyle düştü

Taksi ücretinden kaçarken duvardan böyle düştü

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin ücretini vermek istemedi ve şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından araçtan inen kişi, kaçmak için apartmanın bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından düştüğü balkondan çıkarıldı. Polis ekipleri, sokağı birbirine katan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Ortaylı, İnalcık ile aile dostu olduklarını bu nedenle çok genç yaşta kendisini tanıma fırsatı bulduğunu söyleyerek şöyle dedi: 'İlk tanıştığımda çocuktum, asıl Mülkiye'ye girdiğimde tanışmış sayıyorum. Kendisinde tarih babında aradığım soruların cevaplarını buldum. Üslubu ve metodolojisi dikkatimi çekti. Türkiye'de her zaman bir amatör tarihçilik vardır, siyaset alanında, günlük hayatta gezilir. Metottan ve kaynaklardan uzak, çok ezbere konuşmaya dayanır. Böyle bir hoca olmadığını anladım.'
Arhavi'deki selde iple üst kata tırmanarak kurtuldular

Arhavi'deki selde iple üst kata tırmanarak kurtuldular

Artvin'in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da meydana gelen selde evlerinde mahsur kalan Mustafa ve Fatma Töngel çifti, komşularının sarkıttığı ip yardımıyla üst kata tırmanarak kurtuldu.
Norveç'e meteor düştü!

Norveç'e meteor düştü!

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarında bir ormana düştüğü tahmin edilen meteor, başkent ve çevresinde geceyi gündüze çevirdi.
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