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Trump: ‘Biden Rusya’yı Çin'in ellerine itiyor’

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Çin ile Rusya'yı birbirine yaklaştırdığını ve bunun ABD için 'olabilecek en kötü şey' olduğunu savundu.

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20.04.2021 10:38:19
Trump: ‘Biden Rusya’yı Çin'in ellerine itiyor’

Eski Başkan Trump, Fox News kanalında Sean Hannity'nin programına katılarak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi isimlerle iyi anlaştığını ve bölgesinde güçlü liderlerle anlaşmanın ABD için iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Trump, Biden yönetiminin Rusya politikasını eleştirerek, "Rusya'yı Çin'in eline düşmeye itmek yerine Rusya ile anlaşabilmeli ve onlarla iş yapabilmeliyiz. Yapabileceğiniz en kötü şey, Çin ile Rusya'yı bir araya getirmektir. Şu anda beraberler." değerlendirmesini yaptı.

Koronavirüs salgını başlayana kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de iyi geçindiğini kaydeden Trump, Çin ile yaptıkları ticaret anlaşmalarının Amerikalı üreticiler için çok iyi olduğunu belirtti.

Trump'tan 2024 başkanlık yarışına yeşil ışık

Trump, bir soru üzerine 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine bir kez daha yeşil ışık yaktı ancak doğru zamanı beklediğini ifade etti.

Seçim yarışına girip girmeyeceği sorusuna Trump, "Çok ciddi şekilde buna bakıyorum, yasal perspektiften henüz konuşmak istemiyorum ama şu an (adaylık için) çok erken." şeklinde konuştu.

"Görevdeki bir başkan için en yüksek oyu aldım"

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, 2016'ya kıyasla yaklaşık 12 milyon fazla oy aldığını ve tarihte görevdeki bir ABD başkanı için en yüksek oya ulaştığını kaydetti.

Bu koşullarda seçimleri kaybetmesinin anlaşılır olmadığını savunan Trump, Biden'ın ne yaptığını bilmediğini ima ederek, "Herhalde etrafında küçük bir grup var, şunu yap bunu yapma diyorlar o da onu yapıyor." şeklinde konuştu.

"Ülkemizi mahvediyorlar"

ABD'nin güney sınırında son dönemde artan yasa dışı göçmenler konusunda da Biden yönetimini suçlayan Trump, Biden'ın uygulamalarının ülkeye büyük zararlar verdiğini savundu.

Trump, sınırdaki durumu, "Çok korkunç şeyler oluyor; ülkemizi mahvediyorlar. İnsanlar buraya akın ediyor, daha önce bu düzeyde böyle bir şey olmamıştı." sözleriyle eleştirdi.

Trump, yasa dışı göçmenlerin sayısı arttıkça hem Kovid-19 salgınının bölgede devam edeceğini hem de insan ve uyuşturucu kaçakçılığının artarak süreceğini savundu.

Cumhuriyetçiler 2022'de Kongre için avantajlı

2022 Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin doğru isimleri tercih etmesi ve "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosu etrafında çalışması durumunda çok avantajlı olacağını belirten Trump, "2022 için büyük şansımız var; Temsilciler Meclisini geri alabiliriz. Senato biraz daha zorlu olacak." dedi.

Trump, özellikle göçmenlerden etkilenen bölgelerdeki eyaletlerde ilk seçimlerde Cumhuriyetçi adayların kazanacağına inandığını belirtti ve Cumhuriyetçi adaylara destek vereceğini sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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