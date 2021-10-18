Tokat'ta sonbahar güzelliği
Tokat'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.
Tokat'ta Turhal kara yolu üzerinde sonbaharla birlikte kavak ağaçlarının aldığı sarı renk doyumsuz manzara oluşturdu.
Denetimde ceza kesilen taksici: Muayenenin bittiğini memurlardan öğrendim
Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde 2 taksiciye muayene ve sigortası bittiği için ceza kesildi. Taksici Hikmet Manuoğlu, 'Muayenenin bittiğini memur arkadaşlardan öğrendim. Yapacak bir şey yok cezamıza razıyız' diye konuştu.
Yerli otomobil TOGG'u bu liseden mezun olacak öğrenciler üretecek
Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek yerli otomobil için teknik eleman ihtiyacı, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden karşılanacak. 6 farklı meslek alanında eğitim veren okulda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesinde bu yıl eğitime başlanan 'Elektrikli Araçlar Dalı'nda okuyan 3'ü kız 22 öğrenci, yapımı devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobil üretim fabrikasına kalifiye eleman olarak yetiştiriliyor. Öğrenciler, hibrit, elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar ile pil teknolojisi elektrikli motorlar, şarj istasyonları teknolojisi alanlarında eğitim alıyor.
Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar
Bartın ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı. Zoni yaylasındaki renk cümbüşü doğaseverleri hayran bıraktı.2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, 2020 yılında 'European Wilderness Society' tarafından 'Platin Yabanıl' sertifikasına layık görüldü.Özellikle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen milli park, doğaseverleri cezbediyor. Sarı ve yeşilin her tonunu içinde barındıran milli park, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Milli park içindeki Zoni yaylasında kartpostallık görüntüler oluştu. Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak, doğanın keyfini çıkaranlar, doğanın muhteşem renklerini fotoğraf karelerine taşıdı.
Adana'da evlerin arasında silahlı çatışma kamerada
Adana'da, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alarak, birbirlerine ateş açtı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte yoğunlukla 'Cono' aşiretine mensup kişilerin yaşadığı, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, perşembe günü iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sokakta dağılan taraflar, evlerin çevresinde duvarları siper alıp, birbirlerine ateş etti. Bu sırada mahalleli ise panik yaşadı. Çatışma anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Silahlı kavga, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.