Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in milyarlarca dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddiaları üzeri kripto para yatırımı bulunan binlerce kişi şok geçirdi. Binlerce hatta yüz binlerce lira değerinde kripto parası bulunan vatandaşlar Thodex'ten kripto paralar geri alınabilir mi? Thodex bitcoin, dogecoin geri nasıl alınır? sorularını sormaya başladı. Peki Thodex'teki bitcoin ve dogecoin geri ödenecek mi? Thodex'teki kripto paralar sahiplerine iade edilecek mi? Thodex varlıkları geri alınabilir mi? Thodex sahiplerine dogecoin iade edilecek mi?

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in milyarlarca dolar değerinde kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddiaları üzeri kripto para yatırımı bulunan binlerce kişi şok geçirdi. Binlerce hatta yüz binlerce lira değerinde kripto parası bulunan vatandaşlar Thodex'ten kripto paralar geri alınabilir mi? Thodex bitcoin, dogecoin geri nasıl alınır? sorularını sormaya başladı. Peki Thodex'teki bitcoin ve dogecoin geri ödenecek mi? Thodex'teki kripto paralar sahiplerine iade edilecek mi? Thodex varlıkları geri alınabilir mi? Thodex sahiplerine dogecoin iade edilecek mi?

Thodex'e giriş yapmak isteyen kullanıcılar alt yapı çalışması yaşandığına dair bir uyarı metni ile karşılaştı. Altyapı sorununun kısa sürede çözüleceği belirtiliyordu. Ancak sorun bir türlü düzeltilmedi. Thodex'te binlerce lir değerinde çeşitli kripto parası olan vatandaşlar varlıklarını geri alıp alamayacağını düşünmeye başladı. Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi kripto para yatırımlarının akıbetini merak ediyor.

Thodex'ten kripto paralar geri alınabilir mi?

Thodex ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor. İncelemeler devam ederken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı. HODEX'te dogecoin ve Bitcoin yatırımı olan insanlar da Thodex'ten kripto paralar geri alınabilir mi? Thodex bitcoin, dogecoin geri nasıl alınır? gibi sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Thodex'teki kripto paralar sahiplerine iade edilecek mi? Bu soruların yanıtları THODEX ile ilgili soruşturma netlik kazanınca belli olacak.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması

İddialara yönelik emniyet güçleri inceleme başlattı. Thodex'in istanbul Kadıköy'deki merkezine polis ekileri sevk edildi. Siber suçlarla mücadele ekipleri şu anda şirkette inceleme yapıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

2 Milyar dolarlık kripto para ile kaçtığı iddia edildi

Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişinin panik halinde olduğu belirtiliyor. Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile Tayland'a kaçtığı yönünde.

Faruk Fatih Özer kimdir?

Thodex'te yaşanan sorun üzerine dolandırıldıklarını düşünen yatırımcılar Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'i araştırmaya başladı. Thodex Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarının da aktif olmadığı belirtiliyor. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer Thodex ile binlerce kişi dolandırdı mı yoksa bunlar sadece bir iddia mı? İşte Faruk Fatih Özer kimdir sorusunun yanıtı;

Faruk Fatih Özer 2008 yılında kripto para işine girdi. Faruk Fatih Özer Koineks adlı şirket ile adını duyurdu. Faruk Fatih Özer 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex'i kurdu. Faruk Fatih Özer Thodex'e yatırımcı çekmek için 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıklamıştı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.