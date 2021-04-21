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The Independent: 'Batı Avrupalı rakipleri İstanbul'un gerisinde kalacak'

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde yayımlanan makalede, uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 sonrası düzelene kadar İstanbul Havalimanının, Avrupa'nın en işlek havalimanı olabileceği bildirildi.

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21.04.2021 15:31:50
The Independent: 'Batı Avrupalı rakipleri İstanbul'un gerisinde kalacak'

The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti Heathrow'un Avrupa Tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

İGA'dan yapılan açıklamada, Calder'in makalesinde, "Uluslararası aktarma merkezleri Kovid-19 pandemisi sonrası düzelene kadar İstanbul'un mega havalimanı, kendini Avrupa'nın en işleği olarak kabul ettireceğe benziyor." ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

"İstanbul'un gerisinde kalacaklar"

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da bu makalede yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anker, The Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu. Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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