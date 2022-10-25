WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden çalışmıyor? Ne zaman düzelecek? soruları anlık mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcıları tarafından 25 Ekim sabahı sıkça sorulmaya başlandı. WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşandığı, mesaj gönderip alma konusunda kullanıcıların sıkıntı çektiği belirtiliyor. Peki 25 Ekim WhatsApp ne zaman çalışacak?

WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp neden çalışmıyor? Ne zaman düzelecek? soruları anlık mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcıları tarafından 25 Ekim sabahı sıkça sorulmaya başlandı. WhatsApp'ta erişim sıkıntısı yaşandığı, mesaj gönderip alma konusunda kullanıcıların sıkıntı çektiği belirtiliyor. Peki 25 Ekim WhatsApp ne zaman çalışacak?

25 Ekim Salı günü WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderip almakta sorun yaşadı. WhatsApp şikayetleri de 100 kat arttı. Teknik bir sorun oldupu anlaşılan durum karşısında WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama da gelmedi.

WhatsApp mesajlar neden gitmiyor?

'Downdetector' verilerine göre WhatsApp'ta son bir kaç dakikadır ciddi erişim sıkıntısı mevcut. Kullanıcılar mesaj gönderip alamıyor. Mesajlar iletilemiyor. Olayın teknik nedenlerden kaynaklandığı kısa sürede sorunun çözümü için çalışmalara başlanması bekleniyor.

WhatsApp neden çalışmıyor?

25 Ekim'de WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri katlanarak arttı. Bazı kullanıcılar WhatsApp uygylamasına erişemezken bazıları da mesaj gönderip almakta sıkıntı yaşıyor. WhatsApp'tan henüz konuya dair bir duyuru gelmedi.

25 Ekim WhatsApp çöktü mü?

WhatsApp'ta erişim sıkıntısı olduğu ortaya çıktı. 'Downdetector' verilerine bakıldığında WhatsApp'ta sorun olduğu görülüyor. Kullanıcılardan gelen duyumlara göre ise WhatsApp mesajları iletilmiyor ve mesajlar gelmiyor. WhatsApp'ta yaşanan teknik sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

WhatsApp nedir?

WhatsApp Messenger ABD merkezli online mesajlaşma platformudur. 19 Şubat 2014 yılında Meta, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta zaman zaman teknik sorunlar da yaşanıyor. WhatsApp ülkemizde geçtiğimiz yıllarda gizlilik sözleşmesi ile tartışamaların odağında yer almıştı.