25 Ekim'de WhatsApp'ta yaşanan sorun nedeniyle mesajlarda aksamalar yaşandı. Geç giden ve gelen mesajlar kullanıcıları şaşırttı. 25 Ekim WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp mesajlar neden gitmiyor, neden gelmiyor? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

25 Ekim'de WhatsApp'ta yaşanan sorun nedeniyle mesajlarda aksamalar yaşandı. Geç giden ve gelen mesajlar kullanıcıları şaşırttı. 25 Ekim WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden çalışmıyor? WhatsApp mesajlar neden gitmiyor, neden gelmiyor? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

25 Ekim'de WhatsApp'ta yaşanan sorun sonrası WhatsApp şikayetleri 100 kat arttı. 'Downdetector' verilerine bakıldığında WhatsApp'ta erişim sıkıntısı olduğu ortaya çıktı.

25 Ekim WhatsApp çöktü mü?

'Downdetector' verilerine bakıldığında WhatsApp'ta sorun olduğu görülüyor. Kullanıcılardan gelen duyumlara göre ise WhatsApp mesajları iletilmiyor ve mesajlar gelmiyor. WhatsApp'ta yaşanan teknik sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

WhatsApp neden çalışmıyor?

25 Ekim'de WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri katlanarak arttı. Bazı kullanıcılar WhatsApp uygylamasına erişemezken bazıları da mesaj gönderip almakta sıkıntı yaşıyor. WhatsApp'tan henüz konuya dair bir duyuru gelmedi.

WhatsApp nedir?

WhatsApp Messenger ABD merkezli online mesajlaşma platformudur. 19 Şubat 2014 yılında Meta, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta zaman zaman teknik sorunlar da yaşanıyor. WhatsApp ülkemizde geçtiğimiz yıllarda gizlilik sözleşmesi ile tartışamaların odağında yer almıştı.