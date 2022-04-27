Twitter'da neler değişecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı?

Twitter'da neler değişecek? Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Son dönemde Twitter üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini savunan Musk, Twitter'ın yapısını bir şirkete çevirdi. Yeni paketler ve mavi tik ücretleriyle de geçtiğimiz ay gündem olan Musk'ın yapacağı yeni değişiklikler gündeme geldi. Peki Musk Twitter'da neyi değiştirecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı? İşte detaylar...

Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Son dönemde Twitter üzerinde değişiklik yapılması gerektiğini savunan Musk, Twitter'ın yapısını bir şirkete çevirdi. Yeni paketler ve mavi tik ücretleriyle de geçtiğimiz ay gündem olan Musk'ın yapacağı yeni değişiklikler gündeme geldi. Peki Musk Twitter'da neyi değiştirecek? Elon Musk Twitter'da ne değiştirecek? Bot hesaplar kaldırılacak mı? İşte detaylar...

Twitter'da neler değişecek?

Elon Musk Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar ödeyerek satın aldıktan sonra, yapacağı yenilikler konuşulmaya başlandı.

1- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Elon Musk, Twitter'ı dijital bir kamusal alan olarak nitelendiriyor. Ünlü Alman sosyolog Jürgen Habermas'ın tanımıyla kamusal alan bütün fikirlerin açık bir şekilde paylaşıldığı alan anlamına geliyor. Musk, Twitter yönetiminin içerik kısıtlamalarına uzun süredir karşı çıkıyor.

Musk, Twitter için "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır" ifadelerini kullanıyor. Elon Musk'a göre saldırgan ama yasal sınırlar içerisinde olan paylaşımlar kaldırılmamalı. Musk, bir TED konuşmasında, "Eğer gri bölgedeyse tweet kalmalı" demişti.

Elon Musk'ın bu hamlesinin saldırganlar, troll ve zorbalara alan açacağını düşünen uzmanlar bulunuyor. Bir diğer sorun ise mezenformasyon ve defenformanyonun artacağı yönünde. Bu kapsamda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının da yeniden açılabileceği konuşuluyor. Kongre baskını sonrası hesabı kapatılan Trump kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Eski Başkan Twitter'a geri dönmeyeceğini söyledi.

2- BOT HESAPLAR KALDIRILACAK

Twitter, hashtagler üzerinden gündemin en fazla konuşulduğu sosyal platformların başında geliyor. Twitter'da top trends (TT) olmak yani kısa bir süre içerisinde en çok konuşulan konu haline gelmek etkileşimi artırıyor. Burada bot hesaplarla suni gündem yaratılması sorunu bulunuyor. Uzun yıllardır şirket bu konu üzerinde çalışsa da sorun giderek büyüyor. Otomatik sistemlerle herhangi bir konu TT haline gelebiliyor.

Musk satın alma işlemi gerçekleşmeden önce Twitter'a dair vizyonunu paylaşırken, "Öncelikli olarak spam ve bot hesapları ve bot ordularını eleyeceğim. Onlar ürünü kötüleştiriyor" demişti.

Sıkı bir kripto para savunucusu olan Musk, bu alandaki bot hesaplardan da şikayetçi. Twitter daha önce kripto dolandırıcılığına alan sağlamakla suçlanmıştı.

3- DÜZENLE BUTONU GELECEK

Musk'ın Twitter'a dair temel taleplerinden biri edit yani düzenleme butonunun gelmesi. Şirket Musk'ın anketinden önce bu konu üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Ancak artık Twitter bir patron şirketi ve belli konular daha öncelikli olarak ele alınacak. Düzenleme butonu birçok riski de beraberinde getiriyor.

Sistemin nasıl işleyeceğine dair Twitter mühendisleri çalışıyor. Amaç paylaşılan bir postun aldığı etkileşim kaybedilmeden içerik üzerinde düzenleme yapılmasını sağlamak. Yine bu konuda bir güvenilirlik sorunu ortaya çıkıyor. Yapılan bir paylaşımındaki metnin etkileşim aldıktan tamamen farklı bir anlama gelecek şekilde düzenlenmesi riski bulunuyor.

4- ALGORİTMA HALKA AÇILACAK

Elon Musk'ın söz konusu Twitter olduğunda bir şeffaflık takıntısı bulunuyor. Musk içeriğin nasıl düzenlendiği konusunda kamuya daha açık olmak gerektiğine inanıyor. Bu nedenle şirketin kodlarını açık kaynak olarak paylaşmayı düşünüyor. Böylece hangi paylaşımın neden sistem tarafından engellendiği ya da öne çıkarıldığı kod düzeyinde de bilinecek.

5- PARALI TWITTER'IN ETKİNLİĞİ ARTACAK

Twitter gelirlerinin yüzde 90'ı reklamlardan geliyor. Şirket halka açıkken hissedarların açık bir gelir baskısı yaşanıyor. Twitter geçen yıl Blue adında paralı hizmetini devreye aldı ancak reklam ana gelir kaynağı olmaya devam etti. Twitter Blue bütün ülkelere açık değil. İçerik üreticilerine ek imkanlar veriyor.

Elon Musk aylık 2.99 dolar olan bu hizmetin ucuz olması gerektiğine inanıyor. Musk ayrıca paralı Twitter kullanan herkese gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra mavi tik de verebilir. Birçok Twitter kullanıcısı mavi tik'in önemli olduğunu düşünüyor.