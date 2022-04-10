Mavi tik ücreti ne kadar? Elon Musk mavi tik için ücret belirledi! Twitter mavi tik ücreti | Mavi tik olayı nedir?

Mavi tik ücreti ne kadar? Twitter'ın hisselerinin %9,2'lik bölümünü yaklaşık 3 milyar dolara satın alan Elon Musk, anında değişiklikler için yeni bir adım attı. Twitter Blue kullanıcılarının da farklı ayrıcalık sahibi olması gerektiğini savunan Musk, milyonlarca binlerce retweet aldı. Peki ama Twitter mavi tik ne kaç TL? Mavi tik olayı nedir? Elon Musk son dakika haberleri ve Twitter mavi tik ücreti...

Twitter'ın hisselerinin %9,2'lik bölümünü yaklaşık 3 milyar dolara satın alan Elon Musk, anında değişiklikler için yeni bir adım attı. Twitter Blue kullanıcılarının da farklı ayrıcalık sahibi olması gerektiğini savunan Musk, milyonlarca binlerce retweet aldı. Peki ama Twitter mavi tik ne kaç TL? Mavi tik olayı nedir? Elon Musk son dakika haberleri ve Twitter mavi tik ücreti...

Mavi tik ücreti ne kadar?

Elon Musk mavi tik için ücret belirledi! Twitter hisselerinin %9,2'lik bölümünü satın alan Elon Musk, "Twitter Blue'ya kaydolup aylık 3 dolar ödeyen herkes (bu fiyat Türkiye'de 30.99 TL) bir ‘kimlik doğrulama onayı' almalı. Ancak bu onay işareti, tanınmış insanlarda veya resmi hesaplarda kullanılandan farklı olmalıdır." paylaşımını yaptı.

Twitter Blue ayrıcalıklı mı olacak?

Mavi Tik paylaşımının ardından Musk, Twitter Blue için de yeni fikirleri ortaya attı. Twitter Blue kullanan kişilerin; tweet'i geri alma, makalelere reklamsız ulaşma, yer işaretleri klasörleri gibi birçok özelliği sunan bu hizmete para ödeyenlerin, ‘onaylanmış hesap' olması gerektiğini savundu.

Mavi tik olayı nedir?

Twitter'ın en popüler özelliklerinden biri olan mavi tik, güven sağlaması açısından, popüler ve hesabı doğrulanmış kişilere veriliyor. İlk olarak ünlü ve tanınmış kişilere verilse de, şimdilerde popülerliği eline almış birçok isme veriliyor.

Mavi tik için kaç takipçi gerekiyor?

Hesap doğrulama ve gereken bilimum kuralların yerine getirilmesinin sonunda, 10 bin takipçi, mavi tik almak için yeterlidir. .