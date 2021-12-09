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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Türk Telekom hız testi nasıl yapılır?

Türk Telekom hız testi nasıl yapılır?

İnternetten bir şey indirirken veya bir video izlerken en çok karşılaştığımız sorun internet hızının yavaş olmasıdır. Bu sorun genellikle ortak internet kullanımı veya internet altyapı bakımı ile ilgilidir. Bu neden kullanıcılar bir şey indirmeden önce internet hızını kontrol etmelidirler. Peki, Türk Telekom hız testi nasıl yapılır? Türk Telekom hız testi nereden yapılır?

2 Saat Önce
2021-12-09 16:14:17
Türk Telekom hız testi nasıl yapılır?

İnternet hız testi ister mobil ister masa üstü bilgisayar kullanan vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. İnternet hızı kullanıcının seçtiği firma ve pakete göre değişiklik göstermekte. Kullanıcılar tarafından, Türk Telekom hız testi nasıl yapılır, Speed test nasıl yapılır? Sorularının cevabı merak edilmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

Türk Telekom hız testi nasıl yapılır?

Gerçek internet hızınızı belirlemek için bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle internet hız testi yapacağınız sayfa dışında bir internet sayfası açık bırakmamalısınız. Daha sonra çok fazla cihazın WİFİ'ye bağlı olmadığından emin olun. Ayrıca Wi Fi kablosuz bağlantıda modemin yerine göre internet hız testinde performans değişebilir. İnternet hız testinde tam sonucu almak için ethernet kablosuyla bilgisayarınızı modeminize bağlayıp hız testini başlatabilirsiniz. İnternetinizin hız testini https://hiztesti.turktelekom.com.tr/ sitesi üzerinden ekranda bulunan başlat butonuna tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Ayrıca mobilden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen internet hız testi ve hizmeti internet sağlayıcınıza ait veri yükleme ve veri indirme hızını ölçmek için https://play.google.com/store/apps/details?id=hiztesti.btk.com.hiztesti&hl=tr adresinden uygulamayı indirerek bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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