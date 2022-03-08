TÜMOSAN'dan dev motor hamlesi!

TÜMOSAN, Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda hem traktör ve zirai ekipman hem de Ar-Ge standında ürün ve ekipmanlarını sergiliyor.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Ağustosu itibariyle özellikle 540 beygir gücünde TÜMOSAN motorunun araç üstü testleri başlamış olacak. Ve 2023 başı itibariyle seri üretim çalışmalarıyla stantta görmüş olduğunuz Zeyna 7.4 -7.5 motorlarımızla savunma sanayinin zırhlılarında, TÜMOSAN yerli motor olarak yerini alacak” dedi.

TÜMOSAN pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu yıl 18'incisi düzenlenen Konya Tarım Fuarı'na hem tarım makineleri hem de Ar-Ge standı ile katılım sağlıyor.

20 ülkeden 461 firmanın katılım göstereceği fuar ile alakalı TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yerli ve milli gücün etkisini tekrar göstereceklerini belirterek “Bizler için önem teşkil eden, kendimizi evimizde hissettiğimiz, 18'inci Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'nda; TÜMOSAN olarak traktör, zirai ekipman ve Ar-Ge standımızla, yüzde yüz Türk Mühendisliği imzası taşıyan ürünlerimizi ve çalışmalarımızı sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: “Konya Tarım Fuarı, Türkiye'nin en büyük tarım fuarlarından bir tanesi. Biz TÜMOSAN olarak. Hem tarım tarafımızla, hem de savunma sanayi tarafımızla bu fuarda hazır olarak bulunuyoruz. Tarım tarafında traktör olarak, 36 adet traktörle şu anda fuarda yerimizi aldık. Fuarda en büyük stant TÜMOSAN standı yer alıyor. Bunun dışında yine AR-GE çalışmalarımız kapsamında motor şirketi olduğumuz için Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor şirketi olduğumuz için de motor çalışmalarımız ve motor çalışmalarına paralel olarak. Transmisyon çalışmalarımızda ilk fuarda AR-GE standı olarak yerimizi aldık. TÜMOSAN bildiğiniz gibi 1975 yılında kurulmuş, ilk motorunu 1981 yılında Türkiye'nin hizmetine sunmuş, 1984 yılında ilk traktörünü yapmış. Bugüne kadar traktör üretiminde 100 binin üzerinde, 105 bin civarında traktör üretimi yaparak Türkiye tarım sanayisine, Türkiye tarım sektörüne kazandırmış. 2014 yılından bu yana yine TÜMOSAN savunma sanayinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yönetiminde Milli Savunma Bakanlığı'nın isteklerine karşılık verecek şekilde özellikle, özel taktik tekerlekli, zırhlı araçların motorun ihtiyaçları, yerli motor ihtiyaçlarını karşılamak üzere TÜMOSAN çalışmalarına devam ediyor.”

‘AĞUSTOS'TA 540 BEYGİRLİK TÜMOSAN MOTORLARININ TESTLERİ BAŞLAYACAK'

Ağustos ayı itibariyle TÜMOSAN'ın savunma sanayi için ürettiği 549 beygirlik motorun testlerinin başlayacağını ifade eden Halim Tosun, “2022 ağustosu itibariyle özellikle 540 beygir gücünde TÜMOSAN motorunun araç üstü testleri başlamış olacak. Ve 2023 başı itibariyle seri üretim çalışmalarıyla stantta görmüş olduğunuz Zeyna 7.4 -7.5 motorlarımızla savunma sanayinin zırhlılarında, TÜMOSAN yerli motor olarak yerini alacak. Bunun yanında yine aynı motora paralel olarak TÜMOSAN transmisyon çalışmaları yani şanzıman çalışmalarının da, yüzde 80'lik seviyesini tamamladı. Protez üretimi gerçekleştirildi. Şu anda yapılan prototip test merkezinde koşturuluyor. Nasip olursa yine 1 içerisinde de o transmisyonumuzu tamamlamış olacağız.” dedi.

TÜMOSAN İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI İÇİN MOTOR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İnsansız deniz araçları için çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Halim Tosun, “Motorunuz olunca, bu motoru hem marin hem de endüstriyel anlamda kullanıma sunma imkanlarımız var. TÜMOSAN yine 2020 yılı içerisinde kendi imkanlarının üretmiş olduğu marin özellikli 450 beygirlik motorunu Tersaneler Genel Müdürlüğünün kullanımına sundu. Bu motorumuz. 1 yıldan beri koşuyor. Herhangi bir problem yok. Yine Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde artık TÜMOSAN motorları kullanılacak. Biz bunu yine sermaye piyasasına açık bir şirket olduğumuz için KAP platformuna bildirmiş olduk. Bu konuda da TÜMOSAN çalışmaları hızlanacak yakın zamanda. Yine aynı şekilde özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen insansız deniz araçlarının motor unsurları da bazı ölçekte yine TÜMOSAN tarafında çalışmaları devam ediyor. Onu da ileriki günlerde mutlaka duyurmuş olacağız” diye konuştu. DHA .