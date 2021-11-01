Online Kutu Harf: Yapay Zeka Tabela Tasarımı Özelinde İlk Girişim

Açık hava reklam sektörüne yenlikçi yaklaşım kazandıran Online Kutu Harf, modern ve dinamik tabela tasarımlarına imza atmanızı sağlayan yapay zeka destekli tabela tasarla modülüyle sektöre yeni bir yön veriyor. Ayrıca Online Kutu Harf, yaptığınız tasarımı gerçek ortamda görmenizi sağlayan ar teknolojisine sahip, global ölçekli hedefleriyle öne çıkan bir marka.

Eroğlu: Hedefimiz ihracatımızı arttırmak

Online Kutu Harf markası kurucusu ve Ar-Ge Ekibi Lideri Kuzey Çağdaş Eroğlu, açık hava reklam sektöründe yapay zeka destekli ilk online tabela tasarla modülünü hayata geçirdiklerini ve bunu dünyaya pazarlamaya başladıklarını söyledi. Uluslar arası Sign Fuarı'na katıldıklarını aktaran Eroğlu, “Açık hava sektörüne kazandırılan yenilikçi fikrimiz yoğun bir ilgi gördü” dedi.

Başta Avrupa'nın merkezi şehirlerinde bölge ofisleri açmayı planladıklarını aktaran Eroğlu, açık hava reklam tasarımı teknolojileri sınıfında ülkemizin yenilikçi tek markası olarak global reklam ağının bir parçası olmayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca Eroğlu, şirketlerinin tamamen yerli sermaye ile kurulduğunu ve yerli mühendisler tarafından geliştirilen milli yazılımlar kullandığını sözlerine ekledi.

Online Kutu Harf birden fazla özelliği ile öne çıkıyor

Hızlı teklif verme fikriyle yola çıkan OnlineKutuHarf.com, açık hava reklamlarında en çok ihtiyaç duyulan modern tabela tasarımını yapay zekaile buluşturan ilk ve tek kanal olma özelliğine sahip. Markanıza ait tabela tasarımı yaptıktan sonra üretim aşaması için de teklifleri değerlendirebileceğiniz modüldeki AR teknolojisi, dikkat çeken bir diğer özellik. Ayrıca sistemdeki VR destekli teknoloji ile online showroom özelliğinden faydalanmanız da mümkün.

Eroğlu, Online Kutu Harf için geliştirilen özelliklerin tümümde şirketin kendi birikim ve emeklerinin payı olduğuna dikkat çekti. Açık hava reklam sektörüne kazandırılacak daha pek çok yenilikler olduğuna değinen Eroğlu, “Reklamcılık alanındaki deneyimlerimizi yazılımsal kaynaklarla desteklemek suretiyle şirketlerin hedefledikleri verimliliği çok daha ileri düzeylere taşımayı hedefliyoruz. Bunun için yapay zekanın reklamcılık alanında kullanımı oldukça değerlidir. Bunu başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu teknolojiyi başka ülkelere satarak ülkemize önemli miktarda döviz girdisi de sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.onlinekutuharf.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.