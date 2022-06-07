Apple Türkiye'den telefon almak isteyenlere kötü bir haber geldi. Apple başta telefon grupları olmak üzere pek çok teknoloji ürününe zam yaptı. iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 11'e zam mı geldi? iPhone 11 64 GB-128 GB kaç TL oldu? iPhone 11, 12, 13 modellerine zam mı yapıldı? soruları telefon almak isteyenler tarafından şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. Gelen son zamlardan sonra iPhone telefon almak neredeyse hayal oldu.

Apple Türkiye'den telefon almak isteyenlere kötü bir haber geldi. Apple başta telefon grupları olmak üzere pek çok teknoloji ürününe zam yaptı. iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 11'e zam mı geldi? iPhone 11 64 GB-128 GB kaç TL oldu? iPhone 11, 12, 13 modellerine zam mı yapıldı? soruları telefon almak isteyenler tarafından şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. Gelen son zamlardan sonra iPhone telefon almak neredeyse hayal oldu.

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) ardından Türkiye satış fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Apple'dan gelen son dakika duyrusu ülkemizde iPhone almak isteyen binlerce kişiyi üzdü. En son Mart ayında ürünlerine zam yapan Apple'dan çok geçmeden gelen yeni zam duyurusu herkesi şaşırttı. Apple'ın en çok satan telefon modellerinden olan iPhone 11'in son zamlardan sonra ne kadar olduğu ise merak konusu.

iPhone 11'e zam mı geldi?

Apple Türkiye'den tüm Apple ürünlerine ortalama yüzde 20 civarında zam geldi. Zam iPhone telefon modellerinin tümüne de yansıdı. Gelen zamlardan sonra iPhone telefonlara ulaşmak neredeyse hayal oldu.

iPhone 11 ne kadar oldu?

Apple'ın duyurusunun ardından iPhone 11'in satış fiyatları da güncellendi. Şirket 64 GB iPhone 11'in fiyat başlangıcını 14 bin 999 TL olarak belirledi.

iPhone 11 64 GB-128 GB kaç TL oldu?

iPhone 11'in 64 GB satış fiyatı 14 bin 999 TL olurken, 128 GB modeli ise 15.999 TL'den satılıyor.

iPhone 11, 12, 13 modellerine zam mı yapıldı?

iPhone 13 mini 128 GB, 20 bin 999 TL

iPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB 41 bin 799 TL

iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL

iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL

iPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TL

Apple nedir?

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da[5] bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır. Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur. 29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır.