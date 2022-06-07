iPhone 13 zamlandı mı? iPhone 11, 12, 13'e zam mı geldi? iPhone 13 Pro Max ne kadar oldu? iPhone telefonlara kaç TL zam geldi? Telefon almayı düşünenlere kötü bir haber geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple telefon gruplarına zam yaptığını duyurdu. En son 3 ay önce fiyatlarına zam yapan Apple'ın yeni hamlesinden sonra iPhone 13 alabilmek için 22 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

iPhone 13 zamlandı mı? iPhone 11, 12, 13'e zam mı geldi? iPhone 13 Pro Max ne kadar oldu? iPhone telefonlara kaç TL zam geldi? Telefon almayı düşünenlere kötü bir haber geldi. ABD merkezli teknoloji devi Apple telefon gruplarına zam yaptığını duyurdu. En son 3 ay önce fiyatlarına zam yapan Apple'ın yeni hamlesinden sonra iPhone 13 alabilmek için 22 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Teknoloji devi Apple'dan müşterilerini üzecek zam hamlesi geldi. Apple Türkiye'de başta telefon olmak üzere pek çok ürününe zam yaptığını açıkladı. Bu duyuru telefon almak isteyenleri üzdü. Son gelen zamlardan sonra iPhone telefonlara ulaşmak neredeyse hayal oldu.

iPhone 13 zamlandı mı?

Apple Türkiye, ürünlerine zam yaptı. Zam yapılan ürünler arasında iPhone 13 modeli de bulunuyor. Apple, yüzde 13 ile yüzde 22.5 arasında değişen oranlarda zamma gitti.

iPhone 11, 12, 13'e zam mı geldi?

Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu. iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

iPhone 13 Pro Max ne kadar oldu?

Apple'ın son zammının ardından 128 GB iPhone 13 Pro Max'in fiyatı 32 bin 999 TL'yeçıktı.

iPhone telefonlara kaç TL zam geldi?

iPhone 13 128 GB, 22 bin 499 TL

iPhone 13 Pro 128 GB, 29 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128 GB, 32 bin 999 TL

iPhone SE 64 GB, 13 bin 499 TL

iPhone 11 64 GB, 14 bin 999 TL

iPhone 12 mini 128 GB, 18 bin 999 TL

iPhone 12 128 GB, 20 bin 999 TL

Apple hakkında

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır. Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur. 29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır. .