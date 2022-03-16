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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram'da NFT dönemi

Instagram'da NFT dönemi

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın NFT özelliği için çalıştığını doğruladı.

9 Dakika Önce
2022-03-16 20:12:43
Instagram'da NFT dönemi

ABD'de düzenlenen SXSW konferasında konuşan Mark Zuckerberg, yaptığı açıklama sırasında Instagram ve NFT ile ilgili çok fazla detay vermekten kaçındı.

“Önümüzdeki birkaç ay içinde NFT'lerinizden bazılarını Instagram'da görebileceksiniz.”

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Mark Zuckerberg, NFT'leri doğrudan Instagram'da oluşturma olasılığını da ima ederek, "Bugün NFT planlarımızın tam olarak ne olduğunu açıklamaya hazır değilim; ancak önümüzdeki birkaç ay içinde, NFT'lerinizden bazılarını getirme olanağı olacak, umarım zamanla o ortamda bir şeyler yaratabiliriz."

Meta CEO'su, üzerinde çalışılması gereken bir sürü teknik durum olduğunu ve sorunsuz bir hizmet sağlamak istediklerini de belirtti.

Instagram'ın üst düzey yöneticisi Adam Mosseri'nin şirketin teknolojiyi "aktif olarak araştırdığını" söylemesiyle daha önce NFT'lere ilgi göstermişti.Mark Zuckerberg, NFT'lerin bir gün şirketin nihai metaverse'inde rol oynayabileceğini de söyledi.

Zuckerberg her gün, alışverişlerinin çoğunu artık Instagram ve Facebook'tan yaptığını da paylaştı.

Kaynak: Engadget, TRTHaber .

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