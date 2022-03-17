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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Instagram'a ebeveyn denetimleri geliyor

Instagram'a ebeveyn denetimleri geliyor

Meta, Instagram'da ebeveyn denetimi araçlarını kullanıma sunuyor.

27 Dakika Önce
2022-03-17 00:10:56
Instagram'a ebeveyn denetimleri geliyor

Meta, ebeveynlerin çocuklarının Instagram'da ne kadar zaman harcadıklarını takip etmelerine izin verecek ve yakında Quest sanal gerçeklik kulaklıklarında ebeveyn denetimi özelliklerini kullanıma sunacak.

Yeni ebeveyn kontrolleri, bir muhbirin şirketin Instagram'ın bazı genç kızlar için vücut imajı sorunlarına neden olduğunu bildiğini gösteren dahili belgeleri sızdırdıktan sonra, Meta'nın sosyal medya uygulamalarını kullanan çocukları koruma vaadinin bir parçası.

Sızan belgelerden kaynaklanan kargaşa, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin Aralık ayında Kongre önünde ifade vermesine yol açtı ve burada çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda sorguya çekildi.

Meta, Instagram denetim araçlarının Çarşamba gününden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacağını söyledi.

Geçirdikleri süreyi görüntüleyebilecek ve zaman sınırları belirleyebilecekler

Ebeveynler, çocuklarının hangi hesapları takip ettiğini görebilecek ve çocuklarının uygulamada ne kadar zaman harcadıklarına ilişkin zaman sınırları belirleyebilecekler.

Mayıs ayında Meta, Quest kulaklıkları için denetim araçları içeren bir pano başlatacak ve gençlerin Quest'te yaşa uygun olmayan uygulamaları indirmesini otomatik olarak engelleyecektir.

Meta bir blog yazısında , hem Instagram'da hem de Quest'te ebeveyn denetiminin gençlerin onayını gerektireceğini söyledi .

Şirket, nihayetinde ebeveynlerin, çocuklarının tüm faaliyetlerini Meta'nın tüm hizmetlerinde tek bir merkezi yerden denetlemelerine izin vermeyi planladığını ekledi.

Reuters, TRTHaber .

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